Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη – Θα φτάσει τους 41°C ο υδράργυρος

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, με αριθμό 55, που εκδόθηκε στις 16:00 της Πέμπτης 20 Αυγούστου, το επίπεδο επικινδυνότητας είναι κίτρινο.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τη 13:00 το μεσημέρι μέχρι τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2026.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να φτάσει γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού:

Σχετικά θερμή αέρια μάζα αναμένεται από αύριο.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, σε ανατολικές παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως απόγειοι ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα βόρεια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοδυτικά παράλια τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά το απόγευμα, στα προσήνεμα, λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, στα υπήνεμα, αλλά στα προσήνεμα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που τα απογεύματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Αργά τη νύκτα και νωρίς το πρωί αναμένεται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, το Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα μέχρι και τη Δευτέρα, που θα είναι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.