Αύγουστος με βροχές-ρεκόρ: Στο 1.593% η μεγαλύτερη υπερκάλυψη στην Κύπρο

Η μέση βροχόπτωση τον Αύγουστο, μέχρι τις 20 Αυγούστου στις 9:00 το πρωί έφτασε το 255% της κανονικής για τον μήνα στις ελεύθερες περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το Τμήμα Μετεωρολογίας, φτάνοντας τα 498,5 χιλιοστά.

Η μέση βροχόπτωση υπερκάλυψε την κανονική για τον μήνα σε όλους τους σταθμούς μέτρησης του Τμήματος Μετεωρολογίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε την δεκαπλάσια ποσότητα της μέσης κανονικής.

Η μεγαλύτερη υπερκάλυψη σημειώθηκε στο Γεφύρι της Παναγιάς με 1593%, στον Λυθροδόντα με 1270%, στον Κόρνο με 1108%, στο αεροδρόμιο Λάρνακας με 800% και στα Πλατάνια με 471%.

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έχει φτάσει στο 117% της κανονικής, με 585,7 χιλιοστά και με όλους τους σταθμούς να έχουν ξεπεράσει το 100% της κανονικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ