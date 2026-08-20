Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Σκληρή απάντηση Αθήνας στην Άγκυρα: «Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση»
| Κύπρος

Κύπρος και Ελλάδα στο ίδιο τραπέζι για τις νέες προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αρχηγός ΓΕΕΦ και Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας

Την κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις προκλήσεις ασφάλειας που αναδύονται στην περιοχή, συζήτησε, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο του ΓΕΕΦ στη Λευκωσία, οι δύο Αρχηγοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις υφιστάμενες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, στη διμερή στρατιωτική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας, και στις προκλήσεις ασφάλειας που αναδύονται στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΓΕΕΦ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα