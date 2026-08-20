Κύπρος και Ελλάδα στο ίδιο τραπέζι για τις νέες προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή

Την κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις προκλήσεις ασφάλειας που αναδύονται στην περιοχή, συζήτησε, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο του ΓΕΕΦ στη Λευκωσία, οι δύο Αρχηγοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις υφιστάμενες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, στη διμερή στρατιωτική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας, και στις προκλήσεις ασφάλειας που αναδύονται στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ