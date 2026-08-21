Φωτιά σε εκσκαφέα σε λατομείο στον Φαρμακά - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ερευνες διεξάγει σήμερα η Αστυνομία για τη φωτιά σε εκσκαφέα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 χθες βράδυ σε λατομείο στο Φαρμακά.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, η φωτιά ξέσπασε στο μπροστινό μέρος του εκσκαφέα που ήταν σταθμευμένος σε σημείο εντός του λατομείου. Η φωτιά έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους που έσπευσαν να την κατασβήσουν. Επιτόπου κλήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μόνο μέρος του εκσκαφέα.
Πηγή: ΚΥΠΕ