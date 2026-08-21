Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Αλάσκα: Συντριβή αεροσκάφους με οκτώ επιβαίνοντες κοντά σε απομακρυσμένο σταθμό ραντάρ
| Κύπρος

Φωτιά σε εκσκαφέα σε λατομείο στον Φαρμακά - Σε εξέλιξη οι έρευνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο μπροστινό μέρος εκσκαφέα που βρισκόταν σταθμευμένος εντός λατομείου. Εργαζόμενοι έσπευσαν να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ η Αστυνομία και η Πυροσβεστική διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Ερευνες διεξάγει σήμερα η Αστυνομία για τη φωτιά σε εκσκαφέα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 χθες βράδυ σε λατομείο στο Φαρμακά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, η φωτιά ξέσπασε στο μπροστινό μέρος του εκσκαφέα που ήταν σταθμευμένος σε σημείο εντός του λατομείου. Η φωτιά έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους που έσπευσαν να την κατασβήσουν. Επιτόπου κλήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μόνο μέρος του εκσκαφέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΧΗΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα