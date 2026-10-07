Απώλειες 1,24% για το Χρηματιστήριο Κύπρου

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε απώλειες 1,25% και έκλεισε στις 184,49 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €341.038,32.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 1,20%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,26% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,40%. Ο δείκτης Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές αξίας €250.327,24. Η μετοχή υποχώρησε κατά 1,68% και έκλεισε στα €10,52.

Ακολούθησαν οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική, με συναλλαγές €31.473,01, πτώση 0,37% και τιμή κλεισίματος €1,365. Οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων κατέγραψαν συναλλαγές €25.944,50, πτώση 1,08% και έκλεισαν στα €1,38. Η Atlantic Insurance σημείωσε συναλλαγές €11.595,96, πτώση 1,67% και τιμή κλεισίματος €2,36, ενώ η Logicom είχε συναλλαγές €9.236,80, υποχώρησε κατά 2,07% και έκλεισε στα €2,84.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τρεις κινήθηκαν ανοδικά και 11 καθοδικά. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 118.

Πηγή: ΚΥΠΕ