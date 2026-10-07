Με πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,24%, στις 314,00 μονάδες.
Απώλειες 1,24% για το Χρηματιστήριο Κύπρου
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 314 μονάδες, ενώ ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €341.038,32.
Ο δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε απώλειες 1,25% και έκλεισε στις 184,49 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €341.038,32.
Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 1,20%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,26% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,40%. Ο δείκτης Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με συναλλαγές αξίας €250.327,24. Η μετοχή υποχώρησε κατά 1,68% και έκλεισε στα €10,52.
Ακολούθησαν οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική, με συναλλαγές €31.473,01, πτώση 0,37% και τιμή κλεισίματος €1,365. Οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων κατέγραψαν συναλλαγές €25.944,50, πτώση 1,08% και έκλεισαν στα €1,38. Η Atlantic Insurance σημείωσε συναλλαγές €11.595,96, πτώση 1,67% και τιμή κλεισίματος €2,36, ενώ η Logicom είχε συναλλαγές €9.236,80, υποχώρησε κατά 2,07% και έκλεισε στα €2,84.
Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τρεις κινήθηκαν ανοδικά και 11 καθοδικά. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 118.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.