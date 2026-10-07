Νέος Γραμματέας του Δικαστηρίου της ΕΕ αναλαμβάνει ο Βιττόριο Ντι Μπούτσι

Διαδέχεται τον Αλφρέδο Καλότ Εσκομπάρ, ο οποίος ασκούσε τα καθήκοντα από τις 6 Οκτωβρίου 2010 και υπέβαλε την παραίτησή του. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς του Δικαστηρίου εξέλεξαν τον κ. Ντι Μπούτσι στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 για εξαετή θητεία, η οποία αρχίζει στις 8 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 7 Οκτωβρίου 2032.

Γεννημένος το 1963 στο Άστι της Ιταλίας, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο και αποφοίτησε το 1986. Το 1988 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στο κοινοτικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Νανσί ΙΙ της Γαλλίας.

Το 1987 άρχισε να εργάζεται στο Δικαστήριο ως γλωσσομαθής νομικός στο ιταλικό μεταφραστικό τμήμα. Την επόμενη χρονιά προσελήφθη ως εισηγητής στο γραφείο του δικαστή Τζ. Φεντερίκο Μαντσίνι και παρέμεινε στη θέση έως το 1991. Επέστρεψε στο ίδιο γραφείο με τα ίδια καθήκοντα από το 1994 έως το 2000.

Από το 1991 έως το 1994 υπηρέτησε στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ομάδα «Μεταφορές, Περιβάλλον, Καταναλωτές». Επέστρεψε στη Νομική Υπηρεσία το 2000, ως μέλος της ομάδας «Κρατικές ενισχύσεις και αντιντάμπινγκ». Από το 2007 έως το 2010 ήταν αρχικά μέλος και στη συνέχεια νομικός σύμβουλος στην ομάδα «Ανταγωνισμός».

Το 2010 διορίστηκε κύριος νομικός σύμβουλος στην ομάδα «Κρατικές ενισχύσεις και αντιντάμπινγκ». Από το 2014 έως το 2023 κατείχε την ίδια θέση στην ομάδα «Δίκαιο των επιχειρήσεων».

Στις 5 Ιουνίου 2023 εξελέγη Γραμματέας του Γενικού Δικαστηρίου, καθήκοντα που άσκησε έως τις 7 Οκτωβρίου 2026. Έχει δημοσιεύσει εργασίες για το δίκαιο της Ένωσης, με αντικείμενο κυρίως τις διαδικασίες ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΕ, τις κρατικές ενισχύσεις και το δίκαιο της τραπεζικής ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ