Συνελήφθη στα κατεχόμενα Ρώσος καταζητούμενος για την δολοφονία «νονού της νύχτας» στην Αθήνα - Φέρεται να πέρασε κρυφά και προς τις ελεύθερες περιοχές

Συνελήφθη από την «αστυνομία» στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος Αλεξέι Σόκπα (Alexey Shokpa), ο οποίος καταζητείται από την Interpol ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί», ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα, όπου εναντίον του απαγγέλθηκαν «κατηγορίες» για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Όπως κατέθεσε μέλος της «αστυνομίας», ο ύποπτος διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα για 389 ημέρες, ενώ ανέφερε ότι είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο. Το «δικαστήριο» εξέδωσε «διάταγμα» τριήμερης κράτησής του, ενώ διερευνάται ο σκοπός της παρουσίας του και τυχόν εμπλοκή του σε άλλα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται, όπως ανέφεραν προηγουμένως ελληνικά δημοσιεύματα, ότι ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης, δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο με καταιγισμό πυρών, υπόθεση που η Ελληνική Αστυνομία συνδέει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τη δράση εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Η ΕΛΑΣ είχε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και την φωτογραφία του Σόκπα στις 2 Αυγούστου φέτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ