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Σε εξέλιξη η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν μετά την επίσκεψη Γκουτέρες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Φωτογραφία αρχείου

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η Λευκωσία επιμένει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συζήτηση για την ουσία του Κυπριακού, ενώ θετική παραμένει η στάση της απέναντι στην πρόταση για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων σε Μια Μηλιά και Αθηένου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, η πρώτη μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στην εκπομπή του κρατικού ραδιοφώνου, Πρωινό Δρομολόγιο, η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προεργασίας που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, με έμφαση τόσο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και στην ουσία του Κυπριακού.

Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν αυτοσκοπό, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού ζητήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στη Μια Μηλιά και την Αθηένου, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εκφράσει τη θετική του στάση απέναντι στην πρόταση από την πρώτη στιγμή.

Βίντεο από την στιγμή που κατέφθασαν οι δύο ηγέτες:

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