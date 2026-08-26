Σε εξέλιξη η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν μετά την επίσκεψη Γκουτέρες (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, η πρώτη μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στην εκπομπή του κρατικού ραδιοφώνου, Πρωινό Δρομολόγιο, η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προεργασίας που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, με έμφαση τόσο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και στην ουσία του Κυπριακού.

Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν αυτοσκοπό, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού ζητήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στη Μια Μηλιά και την Αθηένου, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εκφράσει τη θετική του στάση απέναντι στην πρόταση από την πρώτη στιγμή.

Βίντεο από την στιγμή που κατέφθασαν οι δύο ηγέτες: