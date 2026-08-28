Φοιτητική στέγη: Η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά - Ενοίκια έως €1.500 στη Λεμεσό

Υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω διεύρυνσης της φοιτητικής κοινότητας και περιορισμένης διαθεσιμότητας οργανωμένων φοιτητικών εστιών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, σχετικά με την φοιτητική στέγαση, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης αναζήτησης.

Οι τιμές ενοικίασης ενός διαμερίσματος με ένα υπνοδωμάτιο στη Λευκωσία είναι από €600 μέχρι €900, στη Λεμεσό οι τιμές φτάνουν μέχρι €1.500, στη Λάρνακα και στην Πάφο οι τιμές είναι περίπου ίδιες με αυτές της Λευκωσίας, ενώ στο Παραλίμνι, δεν ξεπερνούν τα €700, σημείωσε.

Στόχος σε ένα ή δύο χρόνια, με την ολοκλήρωση των δικών του εστιών να υπάρχει εγγυημένο δωμάτιο σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές που το επιθυμούν, και σε όλους τους φοιτητές που έχουν οικονομική δυσκολία, ανέφερε ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΠΑΚ, Βασίλης Πρωτοπαπάς.

Υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση κι άλλων εστιών συνολικής δυναμικότητας περίπου 900 νέων κλινών, και, με την συνεργασία της Πολιτείας, οι πρώτες 500 αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε τρία χρόνια, είπε ο Κλεάνθης Πισσαρίδης, προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά ακινήτων σχετικά με την εξεύρεση στέγασης από φοιτητές αναφέρθηκε ο κ. Κυναιγείρου, ερωτηθείς σχετικά από το ΚΥΠΕ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΠΑΚ, Βασίλης Πρωτοπαπάς, και του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κλεάνθης Πισσαρίδης, αναφέρθηκαν στην πολιτική στέγασης των πανεπιστημίων τους.

«Πολύ σημαντική η έγκαιρη αναζήτηση»

Η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, ειδικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Κυναιγείρου, ερωτηθείς, σημειώνοντας ότι είναι όμως πολύ νωρίς για συγκρίσεις σε σχέση με την κατάσταση πέρσι. Οι περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια συνεχίζουν να είναι από τις πιο ζωντανές αγορές ενοικίασης ακινήτων, σημειώσε.

«Η Λευκωσία είναι η μεγαλύτερη φοιτητική αγορά της χώρας. Η Λεμεσός έχει τις υψηλότερες τιμές. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι και πολλές επιχειρήσεις ζητούν ενοίκια. Η Λάρνακα και η Πάφος βλέπουν επίσης αυξημένη ζήτηση», είπε, σημειώνοντας ότι η αυξημένη ζήτηση σε Λάρνακα και Πάφο συνδέεται με την ανάπτυξη των δύο αυτών πόλεων.

Σύμφωνα με τον κ. Κυναιγείρου, η αυξημένη ζήτηση συνδέεται τόσο με τη διεύρυνση της φοιτητικής κοινότητας όσο και με την περιορισμένη διαθεσιμότητα οργανωμένων φοιτητικών εστιών. «Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα ολοκληρωμένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στις 57.889 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος», σημείωσε. Παράλληλα, στη Λεμεσό υποβάλλονται περίπου 700 αιτήσεις φοιτητικής στέγασης ετησίως, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις σε οργανωμένες εστίες παραμένουν σημαντικά λιγότερες, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει προσφορά και που κυμαίνονται τα ενοίκια σε κάθε πόλη, ο κ. Κυναιγείρου ανέφερε ότι η αγορά φοιτητικής στέγασης στην Κύπρο εξαρτάται πολύ από τα διαμερίσματα που υπάρχουν. «Η προσφορά οργανωμένων φοιτητικών εστιών είναι περιορισμένη και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των επαρχιών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές ενοικίασης ενός διαμερίσματος με ένα υπνοδωμάτιο στη Λευκωσία είναι από €600 μέχρι €900, και στην κατηγορία των διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων οι τιμές είναι περίπου 20% με 30% πιο πάνω, ενώ στα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων η ανώτερη τιμή φτάνει περίπου στα €1700.

Στη Λεμεσό, σημείωσε, το κόστος είναι από τα πιο υψηλά στην Κύπρο. Ανέφερε ότι οι τιμές για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου φτάνουν μέχρι €1.500 ενώ για δύο υπνοδωμάτια αγγίζουν τις €2.000. Όταν πάμε στην ζήτηση διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων τότε η τιμή φτάνει μέχρι και τα €2.700, πρόσθεσε.

Στη Λάρνακα και στην Πάφο οι τιμές για διαμέρισμα τόσο ενός υπνοδωματίου όσο και δύων υπνοδωματίων είναι περίπου ίδιες με αυτές της Λευκωσίας. Αντίθετα, για διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων η ανώτερη τιμή είναι περίπου 15 %–20 % χαμηλότερη από αυτή της Λευκωσίας, είπε.

Στο Παραλίμνι, όπου υπάρχουν λιγότερα σχολεία, είπε, τα ενοίκια για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου δεν ξεπερνούν τα €700, και για δύο υπνοδωματίων η μέγιστη τιμή είναι περίπου 900€. Η τιμή των 900€ είναι η αρχική για ενοίκια διαμερισμάτων 3 υπνοδωματίων, σημείωσε.

Σε ερώτηση αν παρατηρούνται προβλήματα εξεύρεσης διαμονής εντός του οικονομικού πλαισίου που θέτουν οι φοιτητές, ο κ. Κυναιγείρου ανάφερε ότι το βασικότερο πρόβλημα, δεν είναι μόνο ο αριθμός των διαθέσιμων ακινήτων, αλλά κυρίως η περιορισμένη προσφορά κατοικιών σε τιμές που μπορούν να καλύψουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους.

«Επομένως ναι, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να βρει κανείς διαμονή μέσα στο οικονομικό πλαίσιο που θέτουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους», είπε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα είναι η περιορισμένη προσφορά μικρών, επιπλωμένων, λειτουργικών διαμερισμάτων σε προσιτές τιμές η οποία βρίσκεται κυρίως στις περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια.

«Οι φοιτητές ανταγωνίζονται με εργαζόμενους, οικογένειες και με άτομα που έρχονται στην Κύπρο για δουλειά. Η ανταγωνιστική μάχη κρατά τις τιμές υψηλές», επεσήμανε.

Λόγω αυτού, συνέχισε, πολλοί φοιτητές πρέπει να ψάξουν κατοικία πιο μακριά από το πανεπιστήμιο, ενώ πολλοί φοιτητές επιλέγουν να ζήσουν μαζί με άλλους φοιτητές.

«Η έγκαιρη αναζήτηση είναι πολύ σημαντική. Τα φθηνότερα και καλύτερα σπίτια κλείνουν γρήγορα, ειδικά πριν αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος», είπε.

ΤΕΠΑΚ - Κάθε χρονιά καλύτερη από προηγούμενη λόγω αποφάσεων και δράσεων

«Φέτος τα πράγματα είναι καλύτερα από πέρυσι και κάθε χρονιά είναι καλύτερα σε ό,τι αφορά τη στέγαση γιατί ακριβώς πήραμε αποφάσεις και για ανέγερση εστιών και για επίδομα ενοικίου», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΠΑΚ, Βασίλης Πρωτοπαπάς, ερωτηθείς για την στεγαστική πολιτική του πανεπιστημίου.

Σημείωσε ότι το ΤΕΠΑΚ έχει φοιτητές σε δύο πόλεις - Λεμεσό και Πάφο - και σύντομα θα έχει και στη Λάρνακα.

«Οι πολιτικές στέγασής μας καλύπτουν τους φοιτητές μας στις δύο πόλεις. Στην Πάφο, για παράδειγμα, υπάρχει η φοιτητική εστία του Δήμου Πάφου δίπλα από τη Σχολή, που έγινε για τη Σχολή. Εκεί τακτοποιούμε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών», είπε ο κ. Πρωτοπαπάς.

Πρόσθεσε ότι έχουν και κάποια διαμερίσματα που είναι πάλι του Δήμου Πάφου, στο κέντρο της πόλης όπου το πανεπιστήμιο βάζει και εκεί κάποιους φοιτητές. «Αν υπάρχουν φοιτητές που έχουν οικονομικές δυσκολίες αλλά δεν μπορούν να βρουν δωμάτια στην εστία, δίνουμε επίδομα ενοικίου 250 ευρώ το μήνα για 10 μήνες, από Σεπτέμβρη έως Ιούνιο», σημείωσε.

«Σίγουρα όμως η ζήτηση είναι πάντα μεγαλύτερη από την προσφορά», είπε, προσθέτοντας ότι στην Πάφο έχουν περίπου 180 κλίνες, αλλά ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, γι’ αυτό και δίδεται σε αρκετούς φοιτητές επίδομα ενοικίου στην Πάφο.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για σκοπούς επιδόματος ενοικίου είναι 800.000 ευρώ το χρόνο, είπε.

«Στην Λεμεσό η κατάσταση είναι καλύτερη, διότι υπάρχει η εστία της Αρχιεπισκοπής εδώ και κάποια χρόνια», η οποία τους διαθέτει 300 κλίνες, εκ των οποίων, για τις 200 επιλέγει το πανεπιστήμιο πού θα διατεθούν ανέφερε ο κ. Πρωτοπαπάς.

«Επιπρόσθετα, από φέτος θα έχουμε και ένα μέρος της δικής μας καινούργιας εστίας. Κάποια δωμάτια, όχι ολόκληρη, που μας αυξάνει τη δυναμικότητα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι και στη Λεμεσό υπάρχει το επίδομα ενοικίου. «Εάν κάποια παιδιά δεν μπορούν να βολευτούν στις εστίες και έχουν οικονομικές δυσκολίες ή είναι πρωτοετείς φοιτητές, παίρνουν επίδομα ενοικίου», σημείωσε.

Ερωτηθείς είπε ότι η πολιτική τους είναι προτεραιότητα για δωμάτια στην εστία να έχουν οι φοιτητές που πληρούν οικονομικά κριτήρια οι οικογένειές τους, και μετά έχουν προτεραιότητα οι πρωτοετείς φοιτητές.

«Ο στόχος μας είναι σε ένα ή δύο χρόνια που θα ολοκληρωθούν οι δικές μας εστίες να έχουμε εγγυημένο δωμάτιο σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές που θέλουν, και σε όλους τους φοιτητές που έχουν οικονομική δυσκολία. Τα δωμάτια μας θα είναι πάρα πολλά», ανέφερε ο κ. Πρωτοπαπάς.

«Θα έχουμε 500 δικά μας στην εστία μας στη Λεμεσό, 200 της Αρχιεπισκοπής στη Λεμεσό, 200 στην Πάφο, σύνολο 900 δωμάτια», είπε.

Ο κ. Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών του πανεπιστημίου είναι από άλλες πόλεις, και ότι μόνο το 35% των φοιτητών του πανεπιστημίου είναι από τη Λεμεσό.

Ερωτηθείς, είπε ότι το ενδιαφέρον που εκφράζεται από τους φοιτητές είναι περίπου διπλάσιο από τις διαθέσιμες κλίνες.

Σημείωσε οι φοιτητές προτιμούν να μένουν στην εστία και επειδή είναι πιο χαμηλή η τιμή αλλά και επειδή μπαίνουν σε ένα δωμάτιο – στούντιο – αυτοτελές και επιπλωμένο.

Είπε ότι οι τιμές του ενοικίου στις εστίες είναι δύο: η μία είναι η τιμή που πληρώνουν οι φοιτητές που παίρνουν δωμάτιο με εισοδηματικά κριτήρια, που είναι 350 ευρώ – αυτό ισχύει στην Πάφο και στη Λεμεσό, ενώ για κάποια δωμάτια που είναι χωρίς κοινωνικό ενοίκιο είναι 500 με 550 ευρώ. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ρεύμα, νερό, ίντερνετ, καθαριότητα.

Ο κ. Πρωτοπαπάς σημείωσε ότι υπάρχει επίσης και ιδιωτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό, λόγω της ύπαρξης και ιδιωτικών πανεπιστημίων, και δημιουργούνται και ιδιωτικές εστίες των 50 έως 100 ατόμων, και μπορεί να βρει κάποιος δωμάτιο σε αυτές τις εστίες. Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει μια ιδιωτική εστία στο κέντρο της πόλης με περίπου 95 δωμάτια με τιμές που ξεκινούν από 650 ευρώ για αυτόνομο στούντιο. Ανέφερε ότι και αυτή η τιμή «δεν είναι κακή», σε σύγκριση με την αγορά της Λεμεσού, που είναι πολύ πιο ψηλά τα ενοίκια.

«Στη Λάρνακα θα έχουμε (φοιτητές) του χρόνου. Το πλάνο μας είναι να υπάρχει ιδιαίτερη έγνοια και εκεί για τη φοιτητική στέγαση», είπε.

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Σχεδιασμός για ανέγερση κι άλλων φοιτητικών εστιών με 900 νέες κλίνες

Οι φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου διαθέτουν 208 δωμάτια τα οποία διανέμονται στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, «ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός τους και είναι και πολύ χαμηλά τα ενοίκια στα οποία τα προσφέρουμε», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κλεάνθης Πισσαρίδης.

Ερωτηθείς σχετικά με την στεγαστική πολιτική του πανεπιστήμιου, ο κ. Πισσαρίδης ανέφερε ότι τα δωμάτια αυτά διατίθενται με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και γι’ αυτό το ενοίκιο δεν είναι με βάση τις τιμές αγοράς. Ανέφερε ότι δεν προφέρεται κάποιο επίδομα ενοικίου.

Σημείωσε ότι υπάρχουν διάφορες διατιμήσεις και διαφορετικά δωμάτια, και ότι το ενοίκιο είναι περίπου 150 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών, όπως ρεύμα και νερό.

«Είναι για παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη, εξ ου και είναι τόσο χαμηλά τα ενοίκια», επεσήμανε.

Ερωτηθείς, είπε ότι υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση κι άλλων εστιών του πανεπιστημίου δυναμικότητας περίπου 900 νέων κλινών. «Είμαστε σε διαβούλευση με την Πολιτεία, επειδή χρειαζόμαστε σχετικές εγκρίσεις από την Πολιτεία και περιμένουμε από το κράτος τις σχετικές εγκρίσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πισσαρίδη, αναμένουν να έχουν τις πρώτες διαθέσιμες εστίες σε περίπου τρία χρόνια. Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη της αγοράς, είπε, χώρισαν το έργο σε δύο φάσεις, για την κατασκευή αρχικά των πρώτων 500 κλινών, και μετά των υπολοίπων.

«Οπότε τις πρώτες 500, εάν έχουμε την συνεργασία της Πολιτείας, υπολογίζουμε σε τρία χρόνια να τις έχουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν έχουν αιτήματα από φοιτητές για βοήθεια για να βρουν διαμονή κοντά στο πανεπιστήμιο, είπε, «βοηθούμε να βρουν στέγη, ιδίως παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο. Αλλά, δεν είναι ούτε μια συγκεκριμένη οικονομική βοήθεια, ούτε βρίσκοντας τους εμείς δωμάτια».

Πηγή: ΚΥΠΕ