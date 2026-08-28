Κύπριοι ψαράδες εκπέμπουν SOS: Ζητούν δεκαετές σχέδιο για τη διάσωση της παράκτιας αλιείας

Την κατάρτιση και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διασφάλιση του μέλλοντος της αλιείας μικρής κλίμακας στην Κύπρο ζητούν από τις αρμόδιες αρχές οι Κύπριοι επαγγελματίες αλιείς, θέτοντας ως βασικούς στόχους την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, την προνομιακή πρόσβαση στους θαλάσσιους πόρους για την αλιεία χαμηλού αντικτύπου και τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών προοπτικών για τις παράκτιες αλιευτικές κοινότητες.

Το θέμα τέθηκε σε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κυπρίων αλιέων μικρής κλίμακας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας, του Περιβαλλοντικού Κέντρου Ερευνών Ενάλια Φύσις, της AP Marine και της Oceana.

Σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου, οι συμμετέχοντες κάλεσαν την Κύπρο να προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας, καθώς και στην ουσιαστική εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) της ΕΕ.

Οι αλιείς και οι οργανώσεις θέτουν πέντε βασικές προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών είναι η προνομιακή πρόσβαση των αλιέων μικρής κλίμακας και χαμηλού αντικτύπου σε παράκτιες περιοχές, παραδοσιακά αλιευτικά πεδία και αλιευτικούς πόρους, καθώς και η εφαρμογή των στόχων της ΚΑλΠ για αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων.

Ζητούν επίσης ενίσχυση της παρακολούθησης και του ελέγχου τόσο της επαγγελματικής όσο και της ερασιτεχνικής αλιείας, περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται ακόμη η βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης των αλιευμάτων στην αγορά και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για σταθερό εισόδημα και προσέλκυση νέων επαγγελματιών στον κλάδο.

Παράλληλα, ζητείται ουσιαστική συμμετοχή των αλιέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν το επάγγελμα και τις παράκτιες κοινότητες, καθώς και η επίσημη υιοθέτηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο υφιστάμενα και μελλοντικά εργαλεία πολιτικής και χρηματοδότησης της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και στη σύνδεσή της με τους ευρύτερους ευρωπαϊκούς στόχους.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Χριστόδουλος Χαραλάμπους ανέφερε ότι «οι αλιείς μικρής κλίμακας βιώνουν αυτές τις πιέσεις καθημερινά στη θάλασσα, αλλά η Κύπρος εξακολουθεί να στερείται ενός συνεκτικού, μακροπρόθεσμου σχεδίου για το μέλλον του κλάδου μας».

«Ζητούμε την επίσημη υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο έχει διαμορφωθεί από κοινού με αλιείς και επιστήμονες», πρόσθεσε.

Όπως είπε, το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει σαφές όραμα και προτεραιότητες, συγκεκριμένες δράσεις, ρόλους και αρμοδιότητες, ενδεικτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

«Οι αλιείς είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις αρμόδιες αρχές για την εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίσουν το μέλλον του επαγγέλματός μας και των παράκτιων κοινοτήτων», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Εκστρατείας για τη Βιώσιμη Αλιεία της Oceana στην Ευρώπη, Javier López, ανέφερε ότι η εμπειρία των Κυπρίων αλιέων μικρής κλίμακας καταδεικνύει «την επείγουσα ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή και επιβολή της ΚΑλΠ, ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα».

Όπως πρόσθεσε, «μια συμμετοχική Εθνική Στρατηγική και ένα Σχέδιο Δράσης μπορούν να συμβάλουν στη μετατροπή αυτών των δεσμεύσεων σε συντονισμένη δράση στην Κύπρο και να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο».

Ο κ. López σημείωσε ακόμη ότι η επικείμενη Ευρωπαϊκή Πράξη για τους Ωκεανούς αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση της θαλάσσιας διακυβέρνησης στην ΕΕ και στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας και χαμηλού αντικτύπου, μεταξύ άλλων μέσω προνομιακής πρόσβασης στα παράκτια ύδατα και προστασίας των περιοχών αυτών από καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ο κλάδος της αλιείας μικρής κλίμακας στην Κύπρο βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά αλληλένδετων πιέσεων, μεταξύ των οποίων η μείωση των ιχθυαποθεμάτων, τα ξενικά είδη και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τον θαλάσσιο χώρο και τους αλιευτικούς πόρους, καθώς και προβλήματα στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της ερασιτεχνικής και της παράνομης αλιείας.

Στις προκλήσεις προστίθενται το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, τα ασταθή εισοδήματα, οι δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση και η περιορισμένη συμμετοχή των επαγγελματιών στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται η γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών αλιέων.

Η προτεινόμενη στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης αποσκοπούν, σύμφωνα με τους φορείς, στη δημιουργία ενιαίου εθνικού πλαισίου που θα συνδυάζει την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, τη δίκαιη πρόσβαση στον θαλάσσιο χώρο και τους αλιευτικούς πόρους, την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συμμετοχή των αλιέων στη λήψη αποφάσεων.

Το αίτημα έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αξιολόγησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατέδειξε ότι, παρόλο που η ΚΑλΠ παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο, η άνιση εφαρμογή της στα κράτη μέλη έχει επιβραδύνει την πρόοδο στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και έχει συμβάλει στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός κλάδος.

Το προτεινόμενο σχέδιο βασίζεται στην Κοινή Έκκληση για Δράση για το Μέλλον της Αλιείας Μικρής Κλίμακας στην Κύπρο, η οποία εκπονήθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας και το Ερευνητικό Κέντρο Enalia Physis, σε συνεργασία με οργανώσεις-εταίρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ