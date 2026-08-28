Κάμερες σε έξι δημόσιους χώρους της Λεμεσού - Στο στόχαστρο βανδαλισμοί και πυρκαγιές

Με στόχο την αντιμετώπιση βανδαλισμών και προστασία της δημοτικής περιουσίας, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για εγκατάσταση συστημάτων κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε έξι δημόσιους χώρους της πόλης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού, η όλη διαδικασία γίνεται σε συνεννόηση με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με εξωτερικό νομικό σύμβουλο του Δήμου, ώστε οποιαδήποτε εγκατάσταση να είναι πλήρως συμβατή με τη νομοθεσία και την αρχή της αναλογικότητας.

Οι πρώτοι τρεις χώροι, για τους οποίους έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης, αφορούν το πάρκο Γκογκέν, το πάρκο Φιλελλήνων και το ιστορικό κέντρο Αγίας Φύλας και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεμεσού, η μέχρι στιγμής αξιολόγηση για τα δυο πάρκα είναι θετική, υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, διευκρίνισε, οι κάμερες θα πρέπει περιορίζονται περιμετρικά των εγκαταστάσεων που χρήζουν προστασίας, χωρίς να καταγράφουν χώρους όπου η επέμβαση στην ιδιωτικότητα θα ήταν δυσανάλογη, όπως τα αποχωρητήρια.

Σε ότι αφορά στην περίπτωση του ιστορικού κέντρου Αγίας Φύλας, συνέχισε, ζητήθηκαν διαφοροποιήσεις λόγω της καθημερινής διέλευσης κατοίκων και επισκεπτών και της ύπαρξης κατοικιών και χώρων εστίασης περιμετρικά καθώς και περαιτέρω τεκμηρίωση ως προς την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του μέτρου. Ως εκ τούτου, είπε ο κ. Αρμεύτης, ο Δήμος προχώρησε σε αλλαγές έτσι ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια η θέση κάθε κάμερας, η εμβέλειά της και το ακριβές πεδίο καταγραφής, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει δυσανάλογη επέμβαση στην ιδιωτικότητα των πολιτών.

Επιπρόσθετα, υπέδειξε, ο Δήμος έχει κινήσει τη διαδικασία για την ετοιμασία Εκθέσεων Εκτίμησης Αντικτύπου για την Επίχωση, την Ακταία Οδό και την περιοχή του Λυκείου Αγίας Φύλας. Για τους χώρους αυτούς, ανέφερε, συγκεντρώνονται στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με περιστατικά ή κινδύνους βανδαλισμών, πυρκαγιών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού σημείωσε πως, παράλληλα με τις διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος, περιλαμβανομένου του τρόπου αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων και του βαθμού πρόσβασης που ενδεχομένως θα έχει ο ανάδοχος.

«Η κατεύθυνση είναι να προχωρήσει σε διαδικασία προσφορών για την επιλογή αναδόχου και την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς», συμπλήρωσε.

Καταληκτικά υπέδειξε ότι στόχος του Δήμου είναι να δημιουργηθεί ένα σαφές και νόμιμο πλαίσιο για την εγκατάσταση συστήματος κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης σε δημόσιους χώρους, εκεί όπου υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη προστασίας της δημοτικής περιουσίας και αντιμετώπισης επαναλαμβανόμενων περιστατικών βανδαλισμού, χωρίς να τίθεται σε δεύτερη μοίρα η προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ