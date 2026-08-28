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Με κέρδη έκλεισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317,86 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%

Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο την εβδομάδα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317,86 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €297.423,64. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,79 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,20%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,10%, ενώ σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 2,73%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,37% και των Επενδυτικών Εταιρειών 0,34%. Πτώση 0,30% κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €245.571,62 (τιμή κλεισίματος €10,59 – άνοδος 0,86%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €11.596,95 (τιμή κλεισίματος €6,05 – αμετάβλητη), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €10.625,32 (τιμή κλεισίματος €1,42 – αμετάβλητη), της Pandora Investments με €10.339,19 (τιμή κλεισίματος €0,214 – πτώση 2,73%) και της Demetra Holdings με €8.208 (τιμή κλεισίματος €1,44 – άνοδος 0,35%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 77.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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