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Ιράν κατά ΗΠΑ: «Κρατική τρομοκρατία» οι κυρώσεις - Προειδοποιεί τις χώρες που θα τις εφαρμόσουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Να μην εφαρμόσουν τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης κάλεσε όλες τις χώρες το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η συμμετοχή σε αυτές ισοδυναμεί με συνέργεια σε παράνομες ενέργειες. Χαρακτήρισε τα οικονομικά μέτρα των ΗΠΑ «κρατική τρομοκρατία» και διαμήνυσε ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να υπερασπιστεί τη χώρα

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να αποφύγουν να εφαρμόσουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης, προσθέτοντας πως η συμμετοχή σε αυτές ισοδυναμεί με συνέργεια στην επιβολή της παράνομης βούλησης ενός κράτους σε ανεξάρτητα κράτη.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στον λογαριασμό του στο Χ, το Υπουργείο χαρακτήρισε τα οικονομικά μέτρα των ΗΠΑ παράνομη και αξιοκατάκριτη «κρατική τρομοκρατία» και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέγοντας ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και τα μέσα επιβίωσης εκατομμυρίων πολιτών.

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει το κράτος δικαίου και είπε πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της από την κοινή στρατιωτική και οικονομική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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