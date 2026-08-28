Νέα εποχή στις συνεδριάσεις του Δήμου Ιεροκηπίας με σύγχρονο οπτικοακουστικό σύστημα

Σε μια ακόμη κίνηση εκσυγχρονισμού των υποδομών και της λειτουργίας του προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας, με την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος οπτικοακουστικού εξοπλισμού στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου για αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών θεσμών και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος τόσο των αιρετών όσο και των δημοτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού η νέα υποδομή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι συνεδριάσεις, παρέχοντας πιο σύγχρονες δυνατότητες ήχου, εικόνας και καταγραφής.

Όπως αναφέρεται η εγκατάσταση ενός σύγχρονου οπτικοακουστικού συστήματος δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση του χώρου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Η καθαρή μετάδοση του ήχου, η δυνατότητα καλύτερης οπτικής κάλυψης της αίθουσας, η οργανωμένη καταγραφή των συνεδριάσεων και η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για τους δημοτικούς συμβούλους και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Παράλληλα συνεχίζει η ανακοίνωση , η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού μπορεί να περιορίσει τεχνικά προβλήματα που συχνά παρατηρούνται σε συνεδριάσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και να διευκολύνει την καταγραφή και αρχειοθέτηση του υλικού. Επισημαίνεται επίσης πως η αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη καταγραφή και, όπου αυτό προβλέπεται και εφαρμόζεται από τον Δήμο, ευκολότερη μετάδοση ή δημοσιοποίηση συνεδριάσεων και σχετικού υλικού.

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Ιεροκηπίας έχει αναδείξει ως στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και φιλικής προς τον πολίτη κοινότητας, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους παρεμβάσεις μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού.

Σημειώνεται πως η εγκατάσταση του συστήματος πραγματοποιείται επί δημαρχίας του Νίκου Παλιού, ο οποίος έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις αποφάσεις του Δήμου Ιεροκηπίας.

Η επιλογή της αναβάθμισης της αίθουσας συνεδριάσεων στέλνει, παράλληλα, ένα μήνυμα ότι ο εκσυγχρονισμός ενός Δήμου δεν αφορά μόνο μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν καθημερινά οι θεσμοί του, καταλήγει ο Δ.Ιεροκηπίας.