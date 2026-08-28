«Διψά» για ορυκτά η πράσινη μετάβαση - Διπλασιάζεται η ζήτηση έως το 2040

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των ΗΕ (UNEP) προβλέπει ότι ως το 2040 θα διπλασιαστεί η ζήτηση για τα λεγόμενα «κρίσιμα ορυκτά ενεργειακής μετάβασης», συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, του λιθίου, του κοβαλτίου, του νικελίου και των σπάνιων γαιών.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση στην ιστοσελίδα του UNEP, τα ορυκτά αυτά είναι βασικά συστατικά πολλών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επανάσταση της καθαρής ενέργειας από την οποία εξαρτάται το κλίμα μας.

Χωρίς λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε μπαταρίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αποθήκευση ενέργειας στο δίκτυο. Τα στοιχεία σπάνιων γαιών χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ανεμογεννητριών. Τα καλώδια από υπεραγώγιμο χαλκό αποτελούν το νευρικό σύστημα όλων των συστατικών που παράγουν ενέργεια και τα ηλεκτρικά οχήματα απαιτούν έως και τέσσερις φορές περισσότερο από αυτό το ορυκτό σε σε σχέση με τους παραδοσιακούς κινητήρες καύσης.

«Τα κρίσιμα ορυκτά ενεργειακής μετάβασης είναι ένα από τα δομικά στοιχεία της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα», εξηγεί η Ελίζα Τόντα, επικεφαλής πόρων και αγορών στο UNEP.

Η ζήτηση για αυτά τα ορυκτά, που καθοδηγείται επίσης από κέντρα δεδομένων και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2040 και εάν η ανθρωπότητα επιτύχει μηδενικές εκπομπές έως το 2050, η ζήτηση θα εξαπλασιαστεί.

Η γεφύρωση αυτού του χάσματος απαιτεί πιο υπεύθυνη εξόρυξη, ισχυρότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές διασφαλίσεις, δίκαιη κατανομή των οφελών, πιο αποτελεσματική χρήση των υλικών και αυξημένη κυκλικότητα στις οικονομίες μας, εξηγεί η Τόντα.

«Είναι απαραίτητο να καλύψουμε αυτήν την αυξανόμενη ζήτηση με λύσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, σέβονται τους ανθρώπους και υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες», σημειώνει.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τα κρίσιμα ορυκτά ενεργειακής μετάβασης, όπως ο χαλκός, είναι απαραίτητα για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαιτεί έως και τέσσερις φορές περισσότερο χαλκό από ένα παραδοσιακό όχημα με κινητήρα καύσης.

Η αυξανόμενη ζήτηση, ο περιορισμένος εφοδιασμός και το περιβαλλοντικό κόστος είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε με όλα τα κρίσιμα ορυκτά ενεργειακής μετάβασης, αλλά αυτά τα ζητήματα είναι ιδιαίτερα ορατά στην περίπτωση του χαλκού.

Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι η ζήτηση για χαλκό θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% έως το 2040. Ωστόσο, η προσφορά ακατέργαστου χαλκού δεν συμβαδίζει. Μια μελέτη της S&P Global διαπίστωσε ότι η εξορυσσόμενη παραγωγή αναμένεται να κορυφωθεί γύρω στο 2030, στη συνέχεια να ισοπεδωθεί ή να μειωθεί.

Από την άλλη πλευρά, «ο χαλκός είναι πλήρως, απείρως ανακυκλώσιμος», σχολιάζει η Ίνκα Φισάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ισπανικής εταιρείας ανακύκλωσης χαλκού La Farga. «Μπορεί να εξευγενιστεί και να ανακυκλωθεί ξανά και ξανά χωρίς να χάσει τις ιδιότητές του. Γι' αυτό έχουμε καθήκον να τον διατηρούμε σε χρήση», εξηγεί.

Η La Farga ασχολείται με τη συλλογή και την ανακύκλωση χαλκού για πάνω από δύο αιώνες, εργαζόμενη σε αυτό που είναι γνωστό ως «αστικό ορυχείο».

«Ένας από τους μεγαλύτερους πόρους χαλκού στον κόσμο βρίσκεται παντού γύρω μας», λέει η Φισάς και εξηγεί ότι κάθε προϊόν που συλλέγεται είναι μια ευκαιρία για την ανάκτηση του χαλκού, την υποστήριξη της καινοτομίας και την παροχή νέας ζωής σε αυτό το πολύτιμο υλικό.

Εκτιμάται ότι τα δύο τρίτα του χαλκού που παράγεται τα τελευταία 100 χρόνια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, διαμορφωμένα σε σύρματα ή σωλήνες, τα οποία, εάν ανακυκλωθούν σωστά, θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε προϊόν που απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια.

Η La Farga επεξεργάζεται περίπου 200.000 τόνους χαλκού ετησίως στις εγκαταστάσεις της στην Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παράγοντας ράβδους ανακυκλωμένου χαλκού που στη συνέχεια προμηθεύουν τους τομείς των σιδηροδρόμων, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο χαλκός μπορεί να ανακυκλώνεται ξανά και ξανά χωρίς να χάνει καμία από τις ιδιότητές του, καθιστώντας τον σημαντικό μέρος της κυκλικής οικονομίας.

Υπεύθυνη εξόρυξη: ένα σημαντικό μέρος της εξίσωσης των ορυκτών

Η ανακύκλωση, ωστόσο, δεν θα είναι αρκετή για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Η McKinsey and Company προβλέπει ότι η συνολική παγκόσμια προσφορά χαλκού, συμπεριλαμβανομένου όλου του ανακυκλώσιμου χαλκού, θα φτάσει μόνο τους 30,1 εκατομμύρια τόνους έως το 2031, ενώ η ζήτηση θα μπορούσε να εκτοξευθεί στους 36,6 εκατομμύρια τόνους την ίδια περίοδο.

Αυτό σημαίνει ότι χωρίς περισσότερη παραγωγή ακατέργαστου χαλκού, ο κόσμος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειμμα 6,5 εκατομμυρίων τόνων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το 2018, η Πρωτοβουλία για την Υπεύθυνη Διασφάλιση Μεταλλείων (IRMA), εταίρος του UNEP, ξεκίνησε να προωθεί αυτό το θέμα προσφέροντας ένα πρόγραμμα αξιολόγησης και διασφάλισης που αξιολογεί τα ορυχεία βιομηχανικής κλίμακας σύμφωνα με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα «βέλτιστης πρακτικής».

«Η εξόρυξη είναι μια βιομηχανία με το απίστευτο πλεονέκτημα της παροχής υλικών που όλοι χρειαζόμαστε καθημερινά, και όμως είναι μοναδικά καταστροφική στον τρόπο με τον οποίο τα αποκτά. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να διαρκέσουν για αιώνες», λέει η Αιμέ Μπουλανζέρ, Εκτελεστική Άμεση Διευθύντρια της IRMA.

Ορυχεία στο Περού

Το ορυχείο χαλκού Quellaveco στο Περού συνεργάζεται με τοπικούς αγρότες, αναπτύσσοντας έργα για να διασφαλίσει ότι το ορυχείο ωφελεί την τοπική κοινότητα αντί να δημιουργεί βλάβη.

Η ομάδα που το διαχειρίζεται φροντίζει επίσης να ελαχιστοποιεί την απώλεια νερού στο ίδιο το ορυχείο, μια κρίσιμη παράμετρος στην άνυδρη περιοχή του ορυχείου, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα πλουσιότερα αποθέματα χαλκού στον κόσμο.

«Λειτουργούμε σε μια περιοχή λειψυδρίας και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι», λέει ο Χουάν Καχουάνα, Διευθυντής Διαδικασιών στο ορυχείο.

Πώς η πολιτική μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα

Η διατήρηση της πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά για την ενεργειακή μετάβαση, όπως ο χαλκός, είναι προς το συμφέρον όλων, αλλά η επίτευξή της δεν είναι πάντα απλή. Απαιτεί κίνητρα της αγοράς που ενθαρρύνουν τόσο την κυκλικότητα, όσο και την υπεύθυνη χρήση των περιορισμένων πόρων μας.

Αυτός είναι ο στόχος του Νόμου για την Κυκλική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πιθανότατα θα εγκριθεί στα τέλη του 2026. Ο νόμος θεσπίζει μια ενιαία αγορά για δευτερογενείς πρώτες ύλες, με στόχο την τόνωση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς ανακυκλωμένων υλικών υψηλής ποιότητας εντός της ΕΕ.

Στόχος είναι επίσης να διπλασιάσει το ποσοστό κυκλικότητας της Ευρώπης - το ποσοστό των στρατηγικών πρώτων υλών που ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται - στο 24% έως το 2030.

Παρόλο που τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν βασική πηγή κρίσιμων ορυκτών για την ενεργειακή μετάβαση, σήμερα λιγότερο από το ήμισυ των ηλεκτρονικών αποβλήτων της Ευρώπης συλλέγεται για ανακύκλωση. Ακόμα και όταν συλλέγονται, δεν είναι πάντα εύκολο να εξαχθούν πολύτιμα ορυκτά από παλιές συσκευές.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί από τους κατασκευαστές να αφαιρούν εύκολα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μειώνοντας τη μόλυνση των κραμάτων χάλυβα με χαλκό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του UNEP, η κυκλικότητα απαιτεί από τις εταιρείες εξόρυξης και επεξεργασίας να ανακτούν περισσότερα ορυκτά από τις δραστηριότητές τους και να υποστηρίζουν τη χρήση ανακυκλωμένων ορυκτών, από τους κατασκευαστές να σχεδιάζουν προϊόντα που να διαρκούν περισσότερο και να είναι πιο εύκολα στην επισκευή.

Απαιτεί επίσης ααπό τις κυβερνήσεις να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν κανονισμοί, κίνητρα και πρότυπα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακατασκευής και της ανακύκλωσης και από τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα προϊόντα για όσο το δυνατόν περισσότερο και να τα ανακυκλώνουν αντί να τα απορρίπτουν.

Με τις σωστές πολιτικές, αναφέρει το UNEP, κρίσιμα ορυκτά ενεργειακής μετάβασης, όπως ο χαλκός, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να ανοίξουν την πόρτα σε νέες βιομηχανίες, να παράγουν δημόσια έσοδα και να επιτρέψουν στις χώρες να αξιοποιήσουν περισσότερο τους πόρους τους.