Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο, εκτός κινδύνου η δεύτερη τραυματίας

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας Αμμοχώστου για το περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο, το Σάββατο, όπου ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα δύο τραυματίστηκαν μετά από προσάραξη σκαφών εν μέσω θαλασσοταραχής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Αστυνομία Αμμοχώστου, οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις στο πλαίσιο της διερεύνησης, ενώ η ημερομηνία διενέργειας της νεκροτομής επί της σορού του άνδρα που έχασε τη ζωή του δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Σε σχέση με τις δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν, η μία έλαβε εξιτήριο αφού έτυχε της πρέπουσας ιατρικής διερεύνησης και περίθαλψης ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, εκτός κινδύνου, φέροντας κατάγματα πλευρών και τυγχάνει της δέουσας ιατρικής φροντίδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ