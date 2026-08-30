ΑΗΚ για κακοκαιρία: Έως και 3.500 κλήσεις την ώρα - Επιδιορθώθηκαν οι μεγάλες βλάβες, παραμένουν πάρα πολλές μικρές

Μέχρι τις 7.00 το απόγευμα του Σαββάτου οι τηλεφωνικές κλήσεις στην ΑΗΚ για επιδιόρθωση βλαβών ανήλθαν στις 18 χιλιάδες ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της μέρας έφτασαν στις 25 χιλιάδες, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Χριστίνα Παπαδοπούλου.

«Μέσα σε μία ώρα λαμβάναμε 3.500 χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις», είπε δίνοντας την εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία. Όπως είπε, η ηλεκτροδότηση έχει επανέλθει στις πλείστες περιοχές που επηρεάστηκαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα, με τα προβλήματα να επικεντρώνονται πλέον στην επαρχία Λευκωσίας με τα συνεργεία της Λευκωσίας να ενισχύονται από συνεργεία της Λεμεσού.

«Στη Λευκωσία, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές μικρές, τοπικές βλάβες» όπως είπε, οι οποίες προκλήθηκαν από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Λόγω του αυξημένου αριθμού τηλεφωνημάτων, η εκπρόσωπος της ΑΗΚ κάλεσε το κοινό να αξιοποιεί την καταχώριση περιστατικού βλάβης μέσω της εφαρμογής της ΑΗΚ (EAC Mobile App), το οποίο εξήγησε ότι λειτουργοί του οργανισμού βλέπουν σε πραγματικό χρόνο.

Επιδιορθώθηκαν οι μεγάλες βλάβες

Σε σχέση με τις μεγάλες βλάβες στο δίκτυο που αφορούν τις βλάβες μέσης τάσης στο δίκτυο, η κα Παπαδοπούλου ανέφερε ότι έχουν επιδιορθωθεί. Εξηγώντας το εύρος μιας τέτοιας βλάβης είπε ότι «μια βλάβη μέσης τάσης μπορεί να επηρεάζει ακόμη και 10.000 άτομα. Αυτές οι βλάβες επιδιορθώθηκαν γύρω στις 7 το απόγευμα», είπε, προσθέτοντας ότι παγκύπρια είχαν καταγραφεί περίπου 40 τέτοιες βλάβες.

Περιέγραψε ότι ζημιές στο δίκτυο προκλήθηκαν «από πτώση αντικειμένων πάνω στα καλώδια είτε λόγω πτώσης πασσάλων. Ήταν τόσο σφοδροί οι άνεμοι που ξεριζώθηκαν πάσσαλοι, ενώ κάηκαν και μετασχηματιστές επειδή χτυπήθηκαν από κεραυνούς». Είπε επίσης ότι «έφυγαν διάφορες στέγες σπιτιών και πάνελ φωτοβολταϊκών», τα οποία κατέληξαν πάνω στις γραμμές της ΑΗΚ.

«Ήταν τεράστια η ζημιά. Έχουμε πάρα πολλές βλάβες χαμηλής τάσης, όπως, για παράδειγμα, καμένες ασφάλειες στην παροχή σπιτιών», είπε η κ. Παπαδοπούλου.

Σε ερώτηση σχετικά με το τι σημαίνει για τους καταναλωτές μια μικρή βλάβη, ανέφερε ότι «οι μικρές τοπικές βλάβες συνεπάγονται επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης, αλλά αφορούν πολύ μικρότερο αριθμό καταναλωτών. Μπορεί να επηρεάζουν δύο σπίτια, πέντε σπίτια, όχι 10.000», είπε.

Ενισχύθηκαν τα συνεργεία στη Λευκωσία

Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, όλα τα συνεργεία της Λευκωσίας βρίσκονται επί ποδός και έχουν ενισχυθεί από συνεργεία άλλων επαρχιών.

«Τα συνεργεία της Λευκωσίας ενισχύθηκαν με συνεργεία της Λεμεσού και από άλλες πόλεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν μεταφερθεί και ανυψωτικά οχήματα, «τα οποία απαιτούνται κυρίως για κλάδεμα δέντρων ή για την αποκατάσταση των γραμμών των ηλεκτρικών καλωδίων».

«Πάμε από βλάβη σε βλάβη», είπε, σημειώνοντας ότι τα συνεργεία έχουν να διαχειριστούν πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών.

«Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Μιλώ με συναδέλφους που είναι από χθες στη Λευκωσία και δουλεύουν συνέχεια. Νιώθω τον εκνευρισμό του κόσμου, τον εισπράττω, τον βλέπω, αλλά ήταν πρωτοφανή τα καιρικά φαινόμενα και οι ζημιές», ανέφερε.

Καταχώρηση βλάβης και μέσω εφαρμογής

Σε σχέση με τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων που δέχθηκε η ΑΗΚ, η εκπρόσωπος του οργανισμού ανέφερε ότι «χθες, μέχρι τις 7 το απόγευμα, είχαμε λάβει περίπου 18.000 κλήσεις», σημειώνοντας ότι σε κάποια χρονικά διαστήματα το τηλεφωνικό κέντρο δεχόταν περίπου 3.500 κλήσεις μέσα σε μία ώρα.

«Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος. Όσα άτομα και να είχαμε για να απαντούν, ήταν αδύνατον να ανταποκριθούμε σε όλες τις κλήσεις», ανέφερε.

Αναφερόμενη στη δυσφορία πολιτών που καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΑΗΚ, η κ. Παπαδοπούλου είπε ότι «είναι πάρα πολλές οι κλήσεις», σημειώνοντας ότι τα προβλήματα καταγράφονται και ότι έχουν ενισχυθεί τα τηλεφωνικά κέντρα με επιπλέον προσωπικό.

Σε ερώτηση για το τί μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΑΗΚ προέτρεψε να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της Αρχής για την καταχώρηση της βλάβης.

«Μέσω της εφαρμογής μας υπάρχει τρόπος να καταχωρήσεις ένα πρόβλημα και, με ανοιχτή τη λειτουργία τοποθεσίας, να βάλεις και το σημείο της βλάβης», είπε, εξηγώντας ότι υπάρχει η δυνατότητα «να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται και ποιο είναι το πρόβλημα, ώστε να προωθηθεί στα συνεργεία». Πρόσθεσε ότι οι καταχωρήσεις προωθούνται στα συνεργεία.

Επανέλαβε ότι οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν μέσω της εφαρμογής ενημέρωση για τις περιοχές στις οποίες έχουν καταγραφεί βλάβες, καθώς και από το ηχογραφημένο μήνυμα του τηλεφωνικού κέντρου.

«Υπάρχει ηχομήνυμα το οποίο δίνει τις περιοχές όπου έχει σημειωθεί βλάβη», είπε, εξηγώντας ότι με αυτό τον τρόπο ένας πολίτης μπορεί να γνωρίζει ότι η ΑΗΚ είναι ήδη ενήμερη για το πρόβλημα στην περιοχή του.

Τι γίνεται προληπτικά

Ερωτηθείσα κατά πόσο μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή αντίστοιχων προβλημάτων σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, η κ. Παπαδοπούλου είπε ότι η ΑΗΚ πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης και κλαδέματος.

«Εμείς προχωρούμε και κάνουμε κλαδέματα παντού όπου υπάρχουν δέντρα που πλησιάζουν τις γραμμές μας. Έχουμε πρόγραμμα κυρίως εντός βασικών περιοχών και παραδασώδων περιοχών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κάνουμε περιπολίες και βλέπουμε πού έχουμε μεγάλα δέντρα και πάμε και κάνουμε κλάδεμα. Προτρέπουμε όμως και τον κόσμο, τους ιδιώτες, να φροντίζουν τη βλάστησή τους», πρόσθεσε.

Ανάλογη προτροπή απευθύνεται, όπως είπε, και προς τις τοπικές αρχές. «Προτρέπουμε και τους δήμους και τις κοινότητες να φροντίζουν τη βλάστησή τους, διότι με την πτώση ενός δέντρου γίνεται αμέσως διακοπή ρεύματος, εάν το δέντρο πέσει πάνω στα καλώδιά μας».

Τόνισε ότι «αυτό που σίγουρα κάνουμε εμείς είναι να συντηρούμε συνεχώς το δίκτυό μας», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι σε συνθήκες πολύ έντονων καιρικών φαινομένων είναι δυνατό να προκύψουν προβλήματα παρά τα προληπτικά μέτρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ ανέφερε ακόμη ότι στο δίκτυο είναι εγκατεστημένος μεγάλος αριθμός αλεξικέραυνων, ωστόσο ανέφερε ότι «όταν η κεραυνική δραστηριότητα είναι τόσο έντονη υπάρχουν κεραυνοί που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά», εξηγώντας ότι «αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι λόγω των σφοδρών ανέμων έφυγαν στέγες σπιτιών και φωτοβολταϊκά πάνελ, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στις γραμμές και να κόψουν καλώδια. Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις και να το αποτρέψεις», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ