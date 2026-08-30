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Ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει στη διάσωση επιβατών πλοίου στα κατεχόμενα - Ζήτησε επικοινωνία με Έρχιουρμαν ο Χριστοδουλίδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πρόκειται για την επιχείρηση διάσωσης των 267 ατόμων που επέβαιναν σε πλοίο που ανατράπηκε την Κυριακή στα ανοικτά της Κερύνειας.

Από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του ΚΣΕΔ, δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη στα ανοιχτά της Κερύνειας με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πρόκειται για την επιχείρηση διάσωσης των 267 ατόμων που επέβαιναν σε πλοίο που ανατράπηκε την Κυριακή στα ανοικτά της Κερύνειας.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θέση της Λευκωσίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς «όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά.

ΚΥΠΕ

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