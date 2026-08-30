Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών: Συνεχίζονται τη Δευτέρα οι συναντήσεις Αθηνάς Μιχαηλίδου

Συνεχίζονται από Δευτέρας οι συναντήσεις της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, για το Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.

Αύριο Δευτέρα η Υπουργός θα συναντηθεί το πρωί με την ηγεσία της ΠΟΕΔ και την Τρίτη με την ΟΛΤΕΚ.

Ήδη είχε συναντηθεί την περασμένη Πέμπτη για το συγκεκριμένο θέμα και με την ΟΕΛΜΕΚ. Η ΟΕΛΜΕΚ την επόμενη μέρα της συνάντησης με την Υπουργό, αξιολόγησε το κείμενο εργασίας που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να λάβει σοβαρά υπόψη τις αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων και να επανέλθει με αναθεωρημένη πρόταση, η οποία να αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις στρεβλώσεις του ισχύοντος συστήματος, χωρίς να δημιουργεί νέες αδικίες ή να θυματοποιεί οποιαδήποτε κατηγορία εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωση της, η Οργάνωση αναφέρει ότι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν ικανοποιεί τις αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) της Οργάνωσης και δημιουργεί νέες στρεβλώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Οργάνωση δεν αρνείται την ανάγκη αλλαγής του Συστήματος Διορισμού, αντίθετα, θεωρεί ότι η μεταρρύθμισή του είναι πλέον αναγκαία. Σημειώνει, όμως, ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να σχεδιάζεται αποκλειστικά με όρους άμεσης κάλυψης των αναγκών στελέχωσης.

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει, επίσης, ότι θα συμμετάσχει δημιουργικά και υπεύθυνα στο διάλογο, καταθέτοντας συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες εισηγήσεις για ένα Σύστημα Διορισμού που θα συνδυάζει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιλογής των εκπαιδευτικών με την ουσιαστική προστασία όσων ήδη υπηρετούν και την αποτελεσματική στελέχωση των δημόσιων σχολείων. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι εάν αυτές οι βασικές προϋποθέσεις δεν διασφαλιστούν, δεν θα μείνει απαθής και θα αντιδράσει δυναμικά, αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου.

Παράλληλα, η Υπουργός την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:00, στο Υπουργείο, θα προχωρήσει σε παρουσίαση με θέμα την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, ενώ την επόμενη μέρα, 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.35 π.μ., έχει κληθεί για να ενημερώσει την Επιτροπή Παιδεία της Βουλής - η οποία επανέρχεται μετά τη διακοπή του καλοκαιριού - για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκπρόσωποι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σχολικών Εφορειών, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ), Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΟΛΤΕΚ), Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ).

Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων του ΥΠΑΝ, σε σημερινή ανακοίνωση τους απευθυνόμενοι προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή τους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Σημειώνουν ότι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση.

«Δεν εργαζόμαστε επειδή τα προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν λαμβάνουμε μισθό. Παράλληλα, οι αιτήσεις μας για ανεργιακό παραμένουν υπό εξέταση επί περίπου τρεις μήνες. Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους έχουν μείνει χωρίς ουσιαστικό εισόδημα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί», προσθέτουν.

Ζητούν να αποσαφηνιστεί άμεσα το νομικό καθεστώς τους, απαιτούν να γνωστοποιηθεί άμεσα το στάδιο εξέτασης των αιτήσεων τους για ανεργιακό.

Αναφέρουν επίσης, ότι δεν μπορεί να υπάρχει «κενό» μεταξύ εργασίας και ανεργίας. Ζητούν, ακόμη, από το ΥΠΑΝ να εφαρμόσει πλήρως και στην πράξη τις πρόνοιες του Ν. 91(I)/2026, συμπεριλαμβανομένων των προνοιών που αφορούν τους εργαζομένους αορίστου χρόνου και την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων.

«Η σημερινή κατάσταση έχει δημιουργήσει πραγματικές οικονομικές συνέπειες. Για περίπου τρεις μήνες εργαζόμενοι οι οποίοι επί σειρά ετών εργάζονται και συνεισφέρουν στα συγκεκριμένα προγράμματα βρίσκονται χωρίς μισθό και χωρίς να έχουν λάβει την απάντηση εάν δικαιούνται ανεργιακό επίδομα. Οι εργαζόμενοι έχουν ενοίκια, στεγαστικά δάνεια, λογαριασμούς ηλεκτρισμού και νερού, διατροφικές ανάγκες, έξοδα μετακίνησης, υποχρεώσεις προς τις οικογένειές τους και άλλες βασικές οικονομικές υποχρεώσεις. Δεν είναι λογικό ούτε κοινωνικά αποδεκτό να παραμένουν εκατοντάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα επ' αόριστον λόγω μιας διοικητικής εκκρεμότητας ή μιας ασάφειας ως προς την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου», προσθέτουν.

Ζητούν συνάντηση αντιπροσωπείας των εργαζομένων με το ΥΠΑΝ, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να επιλυθεί συνολικά το ζήτημα.

«Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούν ότι δεν υπάρχει δικαίωμα σε μισθό ή ανεργιακό επίδομα για την επίμαχη περίοδο, απαιτούμε να μας υποδειχθεί γραπτώς ποιο είναι το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία καθεστώς και ποια δικαιώματα απορρέουν από αυτό. Οι εργαζόμενοι δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και για την προσφυγή σε κάθε αρμόδιο θεσμικό, διοικητικό, εργασιακό ή δικαστικό όργανο, εφόσον η κατάσταση δεν επιλυθεί άμεσα και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε περίπτωση συνέχισης της αδικαιολόγητης καθυστέρησης, θα εξεταστεί επίσης η υποβολή συλλογικού παραπόνου στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το ζήτημα της διοικητικής καθυστέρησης και της παρατεταμένης αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί», προσθέτουν.

Σημειώνουν ότι δεν επιδιώκουν σύγκρουση, αλλά εφαρμογή της νομοθεσίας, ίση μεταχείριση, διαφάνεια, έγκαιρη διοικητική απόφαση και αξιοπρεπή μεταχείριση των εργαζομένων.

«Οι περίπου 450 εργαζόμενοι των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων δεν είναι αριθμοί σε ένα διοικητικό αρχείο. Είναι άνθρωποι που επί χρόνια εργάζονται, προσφέρουν στην Εκπαίδευση και στις σχολικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση οικονομικής αβεβαιότητας χωρίς να γνωρίζουν ούτε πότε θα επιστρέψουν στην εργασία τους ούτε ποιο εισόδημα δικαιούνται κατά την περίοδο αναμονής. Ζητούμε άμεση λύση, γραπτές απαντήσεις, νομική σαφήνεια και να μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα λόγω διοικητικής αδράνειας ή νομικής ασάφειας», καταλήγουν.