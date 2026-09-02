«Βουτιά» άνω του 40% σε πρόβατα και αιγοειδή μέσα σε έναν μήνα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τόσο τα πρόβατα, όσο και τα αιγοειδή μειώθηκαν κατά πάνω από 40% τον Μάιο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό το διάστημα βρίσκονταν σε ισχύ τα μέτρα ελέγχου του αφθώδους πυρετού, που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, και θανατώσεις ζώων.

Την αντίστοιχη περίοδο, τα βοοειδή κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 2,69%.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά πρόβατα τον Μάιο 2026 ανέρχονταν σε 14.642 από 25.174 τον Απρίλιο 2026, καταγράφοντας μείωση 41%.

Αντίστοιχα, τα αιγοειδή ανέρχονταν στο τέλος Μαΐου σε 8.679 από 15.247 τον Απρίλιο, μειωμένα κατά 43%.

Τα βοοειδή ήταν 1.375 από 1.339 ένα μήνα πριν, καταγράφοντας αύξηση 2,69%.

Επίσης, οι χοίροι στο τέλος Μαΐου ανέρχονταν σε 43.066 από 44.629, καταγράφοντας μείωση 3,5%, και τα πουλερικά έφταναν τα 1.411.776, από 1.171.116, καταγράφοντας μηνιαία αύξηση 20,55%.

Από την άλλη, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, τα πρόβατα και τα αιγοειδή καταγράφουν σημαντική αύξηση στο τέλος Μαΐου 2026, κατά 55,4% και 30,5% αντίστοιχα, ενώ τα βοοειδή καταγράφουν ετήσια μείωση κατά 9,9%. Οριακή ετήσια μείωση 0,7% καταγράφουν οι χοίροι, ενώ τα πουλερικά καταγράφουν αύξηση 16,1% τον Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον Μάιο 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ