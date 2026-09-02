Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 32 λεπτά

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό με τραυματία 19χρονο - Άγνωστοι απομάκρυναν τη μοτοσικλέτα μετά το συμβάν
| Κύπρος

«Βουτιά» άνω του 40% σε πρόβατα και αιγοειδή μέσα σε έναν μήνα - Τι δείχνουν τα στοιχεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μείωση άνω του 40% κατέγραψε μέσα σε έναν μήνα ο αριθμός των προβάτων και των αιγοειδών στην Κύπρο, την περίοδο κατά την οποία βρίσκονταν σε ισχύ τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, περιλαμβανομένων των θανατώσεων ζώων

Τόσο τα πρόβατα, όσο και τα αιγοειδή μειώθηκαν κατά πάνω από 40% τον Μάιο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι αυτό το διάστημα βρίσκονταν σε ισχύ τα μέτρα ελέγχου του αφθώδους πυρετού, που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, και θανατώσεις ζώων.

Την αντίστοιχη περίοδο, τα βοοειδή κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 2,69%.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά πρόβατα τον Μάιο 2026 ανέρχονταν σε 14.642 από 25.174 τον Απρίλιο 2026, καταγράφοντας μείωση 41%.

Αντίστοιχα, τα αιγοειδή ανέρχονταν στο τέλος Μαΐου σε 8.679 από 15.247 τον Απρίλιο, μειωμένα κατά 43%.

Τα βοοειδή ήταν 1.375 από 1.339 ένα μήνα πριν, καταγράφοντας αύξηση 2,69%.

Επίσης, οι χοίροι στο τέλος Μαΐου ανέρχονταν σε 43.066 από 44.629, καταγράφοντας μείωση 3,5%, και τα πουλερικά έφταναν τα 1.411.776,  από 1.171.116, καταγράφοντας μηνιαία αύξηση 20,55%.

Από την άλλη, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, τα πρόβατα και τα αιγοειδή καταγράφουν σημαντική αύξηση στο τέλος Μαΐου 2026, κατά 55,4% και 30,5% αντίστοιχα, ενώ τα βοοειδή καταγράφουν ετήσια μείωση κατά 9,9%. Οριακή ετήσια μείωση 0,7% καταγράφουν οι χοίροι, ενώ τα πουλερικά καταγράφουν αύξηση 16,1% τον Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον Μάιο 2025.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΒΑΤΑΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα