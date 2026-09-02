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Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό με τραυματία 19χρονο - Άγνωστοι απομάκρυναν τη μοτοσικλέτα μετά το συμβάν
| Κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό με τραυματία 19χρονο - Άγνωστοι απομάκρυναν τη μοτοσικλέτα μετά το συμβάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 19χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι άγνωστα πρόσωπα φέρονται να απομάκρυναν τη μοτοσικλέτα από τη σκηνή του δυστυχήματος, με την Αστυνομία να διερευνά τόσο τις συνθήκες του ατυχήματος όσο και τον εντοπισμό του οχήματος.

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 19χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 19χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Νίκαιας όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα και πνευμονικές θλάσεις. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή και παραμένει για νοσηλεία.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι ο 19χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση η μοτοσικλέτα μετακινήθηκε από άγνωστα πρόσωπα από τη σκηνή. Η Αστυνομία διενεργεί εξετάσεις για τον εντοπισμό του οχήματος και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.

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