Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό με τραυματία 19χρονο - Άγνωστοι απομάκρυναν τη μοτοσικλέτα μετά το συμβάν

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 19χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 19χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Νίκαιας όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα και πνευμονικές θλάσεις. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή και παραμένει για νοσηλεία.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι ο 19χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση η μοτοσικλέτα μετακινήθηκε από άγνωστα πρόσωπα από τη σκηνή. Η Αστυνομία διενεργεί εξετάσεις για τον εντοπισμό του οχήματος και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Λεμεσού.