ΥΠΕΞ της ΕΕ: Συντονισμός απέναντι στη Ρωσία και στις κρίσεις της Μέσης Ανατολής

Στη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich), στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 1η και 2α Σεπτεμβρίου στην κομητεία Γουίκλοου της Ιρλανδίας, με οικοδεσπότη την Υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου της Ιρλανδίας Helen McEntee, η χώρα της οποίας ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και της αποτελεσματικής πολυμέρειας.

Η συνάντηση στο Γουίκλοου ακολούθησε το Gymnich της Λεμεσού, το οποίο φιλοξένησε η Κύπρος τον περασμένο Μάιο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής συζήτησης για τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις, τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και τον διεθνή ρόλο της ΕΕ.

Στη συζήτηση για την Ουκρανία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Καναδά, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελβετίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ