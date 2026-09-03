Ναυάγιο Filo Jet: Ο Ισμαήλ Κουρτ ο ένατος νεκρός – Παραμένουν 19 αγνοούμενοι

Η σορός ενός άνδρα που βρέθηκε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο των ερευνών στο βυθισμένο καταμαράν φαίνεται ότι ανήκει στον έναν εκ των δύο «υπηκόων» του ψευδοκράτους που ήταν στη λίστα των αγνοουμένων, τον Ισμαήλ Κουρτ.

Τ/κ ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, η Χαμπέρ Κίπρις και η Γκερτσέκ, γράφουν ότι μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε πως η σορός ανήκει στον Ισμαήλ Κουρτ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν έχει εντοπισθεί άλλοι σορός. Υπενθυμίζεται ότι οι νεκροί του ναυαγίο ανέρχονται τώρα σε 9 και οι αγνοούμενοι σε 19.

Πηγή: ΚΥΠΕ