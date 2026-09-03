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| Κύπρος

Τραγική κατάληξη: Στην 75χρονη Ερατώ φαίνεται να ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Δάσος Πάφου - Αγνοείτο εδώ και 11 ημέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στην αγνοούμενη γυναίκα – Αναμένονται εξετάσεις DNA για την επίσημη ταυτοποίηση, ενώ η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα

Σε τραγωδία φαίνεται να εξελίσσεται η εξαφάνιση της 75χρονης Ερατώς Αθανασίου, καθώς η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στο Κρατικό Δάσος Πάφου εκτιμάται ότι ανήκει στην ίδια, η τύχη της οποίας αγνοείτο εδώ και 11 ημέρες.

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Η σορός εντοπίστηκε σε μη ταυτοποιήσιμη κατάσταση, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, φαίνεται να πρόκειται για την 75χρονη.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για διενέργεια αυτοψίας, ενώ αναμένεται να ληφθούν και δείγματα DNA για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού. Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του philenews, οι οικείοι της 75χρονης φέρονται να αναγνώρισαν τη γυναίκα, καθώς και τα ρούχα που φορούσε.

Η Ερατώ Αθανασίου είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα από την Κυριακή 23 Αυγούστου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της στην περιοχή της Τσακκίστρας.

Για τον εντοπισμό της είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αρμόδιες Αρχές και εθελοντικά σύνολα. Η επιχείρηση αναζήτησης είχε ανακοινωθεί ότι ολοκληρώθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σορός εντοπίστηκε γύρω στις 9:30 το πρωί από λειτουργούς του Τμήματος Δασών, στην τοποθεσία «Καλλίνικος», εντός του Κρατικού Δάσους Πάφου.

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