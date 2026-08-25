Άφαντη για τρίτη μέρα η 75χρονη στην Τσακίστρα: Σήκωσαν ελικόπτερο και drones για τον εντοπισμό της - Πού θεάθηκε τελευταία φορά (εικόνες + βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η επιχείρηση για τον εντοπισμό της 75χρονης Ερατώς (Τούλας) Αθανασίου Ζιζιρού, η οποία αγνοείται από την Κυριακή 23 Αυγούστου από την περιοχή της Τσακκίστρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, η επιχείρηση εντοπισμού βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες και συνεχίζεται και σήμερα με τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ομάδων εθελοντών, καθώς και ανιχνευτικών σκύλων. Στις προσπάθειες συνδράμουν επίσης άλλες υπηρεσίες και εθελοντές.

Για τον καλύτερο συντονισμό της επιχείρησης έχει συσταθεί από χθες κέντρο συντονισμού, από όπου οργανώνονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε νεότερο στοιχείο μετά την τελευταία γνωστή θέαση της 75χρονης.

Η Ερατώ Αθανασίου είχε θεαθεί γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής να περπατά στον κύριο δρόμο της Τσακκίστρας με κατεύθυνση προς τον Κύκκο, κοντά στο χωριό. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, επιβεβαιωμένη νεότερη πληροφορία για τις κινήσεις της.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στην ευρύτερη ορεινή περιοχή Τσακκίστρας–Κάμπου–Κύκκου, ένα ιδιαίτερα δύσβατο και πυκνό δασικό περιβάλλον, με απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Στην επιχείρηση έχουν συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, η ΜΜΑΔ, η ΕΜΑΚ με ανιχνευτικούς σκύλους, ελικόπτερο της Αστυνομίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η Πολιτική Άμυνα, καθώς και εθελοντικές ομάδες. Σύμφωνα με το εθελοντικό τμήμα εκτατών αναγκών (ΕΤΕΑ), έχει γίνει επίσης χρήση μη επανδρωμένων πτητικών μέσων.

Η κινητοποίηση στην περιοχή είναι μεγάλη, με κατοίκους και εθελοντές να συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού της 75χρονης. Ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Κάμπος και Τσακκίστρα» προχώρησε επίσης στην ακύρωση προγραμματισμένης θεατρικής παράστασης, επικαλούμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη να παραμείνει η προσοχή της κοινότητας στραμμένη στις έρευνες.

Η Ερατώ Αθανασίου είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,75 μέτρων, με κοντά μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που ενδεχομένως να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Μόρφου στο 22 802528, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.