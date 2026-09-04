ΕΟΑ Λάρνακας: Ζητά άμεσες παρεμβάσεις για 278 δυνητικά επικίνδυνα διατηρητέα και αξιόλογα κτίρια

Την άμεση συνεργασία του Κλάδου Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ζητά ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, μετά τη διαπίστωση ότι σημαντικός αριθμός δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών στην επαρχία αφορά κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή αξιόλογα.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΟΑ Λάρνακας προχώρησε σε εκτεταμένη καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών σε ολόκληρη την επαρχία, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν συνολικά 278 οικοδομές που εμπίπτουν στις κατηγορίες των διατηρητέων ή και αξιόλογων κτιρίων και οι οποίες χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

Ο Οργανισμός απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενημερώνοντάς τον για τα αποτελέσματα των ελέγχων και καταθέτοντας τα στοιχεία των συγκεκριμένων οικοδομών.

Παράλληλα, ζήτησε ενημέρωση για το ποιες από τις 278 περιπτώσεις έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα για εξασφάλιση συναίνεσης εκτέλεσης εργασιών ή έχουν λάβει την απαιτούμενη έγκριση για έναρξη εργασιών. Ο ΕΟΑ υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των σχετικών αιτημάτων, ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Όπως επισημαίνεται, ο στόχος είναι η ταυτόχρονη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, αλλά και η προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της επαρχίας.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας εκφράζει την προσδοκία για άμεση ανταπόκριση από το αρμόδιο Τμήμα, ώστε οι συγκεκριμένες υποθέσεις να εξεταστούν κατά προτεραιότητα και να προωθηθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Καταληκτικά, ο Οργανισμός τονίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων οικοδομών, ενισχύοντας τους ελέγχους και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.