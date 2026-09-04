Συνάντηση Κόστα και Χριστοδουλίδη με άρωμα Κυπριακού - Στο επίκεντρο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

«Σε μια ενωμένη Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος έγινε δεκτός το πρωί της Παρασκευής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία. Το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που θα έχει με τον κ. Κόστα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Τον συνεχάρη, παράλληλα, για την πρωτοβουλία του να επισκεφθεί όλα τα κράτη μέλη.

Ο κ. Κόστα έφτασε στις 9:10 στο Προεδρικό Μέγαρο και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επαίνεσε τον Πρόεδρο Κόστα για την πρωτοβουλία του, ενόψει των πολύ σημαντικών συζητήσεων στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να επισκεφθεί όλα τα κράτη μέλη «για να ακούσετε τις ανησυχίες μας και να ανταλλάξουμε απόψεις, με σκοπό να βρούμε έναν συμβιβασμό, που είναι η λέξη-κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι προσβλέπει στις συζητήσεις με τον κ. Κόστα, σημειώνοντας ότι «το ΠΔΠ είναι το πιο σημαντικό ζήτημα και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία έως το τέλος του 2026. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν επίσης «η Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η διεύρυνση, η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το προσωπικό του ενδιαφέρον.

«Θα συζητήσουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίλυση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και, φυσικά, το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

«Το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επανένωση της χώρας μας», τόνισε.

«Γνωρίζω το προσωπικό σας ενδιαφέρον. Γνωρίζω ότι είστε σε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και ανυπομονώ για τις συζητήσεις μας. Για άλλη μια φορά, καλώς ήρθατε» είπε καταληκτικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συνεχάρη τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και για την προσπάθεια που κατέβαλε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια για την Προεδρία σας και για την προσπάθειά σας στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους», ανέφερε.

Ο κ. Κόστα σημείωσε ότι «έχουμε να λάβουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις τους επόμενους μήνες», προσθέτοντας ότι «η πιο σημαντική ίσως είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034».

Αναφερόμενος στις επισκέψεις του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών, είπε ότι «οι επισκέψεις που πραγματοποιώ κάθε χρόνο σε όλες τις πρωτεύουσες, φέτος εστιάζουν περισσότερο στην προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής».

«Είναι σαφές για μένα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να βρίσκονται κοντά στους πολίτες και στα κράτη μέλη. Πρέπει να συνεργαστούμε στενά, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε και η δύναμή μας βασίζεται στην ενότητά μας», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Κόστα είπε ότι «σε μια ενωμένη Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα».

«Είμαστε προσηλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, στην συνεργασία και στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση μιας καλής λύσης στο Κυπριακό και μπορείτε πάντα να υπολογίζετε στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες, ενώ στις 10:35 οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ