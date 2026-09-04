Το ΕΔΑΔ θέτει ερωτήματα για την ελευθερία της έκφρασης στην Κυπριακή Δημοκρατία για την παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Θετική εξέλιξη στην προσφυγή που έχει καταχωρίσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ανακοίνωσε ο πρώην Γενικός Ελεγκτής και νυν βουλευτής και επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωστοποίησε ότι στις 20 Αυγούστου 2026 ο Πρόεδρος του Πέμπτου Τμήματος του ΕΔΑΔ αποφάσισε να κοινοποιήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το σκέλος της προσφυγής του που αφορά τον ισχυρισμό περί παραβίασης του Άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης.

Όπως αναφέρει, το συγκεκριμένο σκέλος αφορά το κατά πόσο η παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή συνιστούσε παραβίαση του δικαιώματός του στην ελευθερία της έκφρασης σε σχέση με δημόσιες παρεμβάσεις και ενέργειες που, κατά τον ίδιο, συνδέονταν με την άσκηση των καθηκόντων του και ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι η κοινοποίηση της προσφυγής δεν αποτελεί απλή διοικητική διαδικασία, αλλά απόφαση που λήφθηκε από τον Πρόεδρο του αρμόδιου Τμήματος του Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα το ζήτημα να τίθεται πλέον ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω εξέταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΕΔΑΔ θέτει δύο βασικά ερωτήματα προς εξέταση:

Κατά πόσο η παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης. Εάν υπήρξε τέτοια επέμβαση, κατά πόσο αυτή προβλεπόταν από τον νόμο, εξυπηρετούσε θεμιτό σκοπό και ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής αναφέρει επίσης ότι το Δικαστήριο παραπέμπει σε σχετική νομολογία, μεταξύ άλλων στις υποθέσεις Baka κατά Ουγγαρίας, Danileţ κατά Ρουμανίας και Kövesi κατά Ρουμανίας, που αφορούν ζητήματα ελευθερίας έκφρασης και παύσης αξιωματούχων από δημόσια αξιώματα.

Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δεν προδικάζει ούτε το παραδεκτό της προσφυγής ούτε την τελική απόφαση του ΕΔΑΔ, ωστόσο την χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική και δηλώνει ότι παραμένει «συγκρατημένα αισιόδοξος» ενόψει της συνέχισης της διαδικασίας.