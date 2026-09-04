Πάλμας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ασπίδα προστασίας για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία

Η στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα» αποτελεί ασπίδα προστασίας των δύο αυτών χωρών αλλά και της Κύπρου έναντι του κοινού κινδύνου που λέγεται Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, τονίζοντας πως η συμφωνία ενισχύει την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και διασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα των τριών χωρών.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη, στο περιθώριο της τελετής διαβεβαίωσης των σπουδαστών που θα φοιτήσουν στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, σε στρατόπεδο στη Λευκωσία, ο κ. Πάλμας είπε ότι η συμφωνία αποτελεί διμερή συνεργασία μεταξύ δύο συμμαχικών χωρών, της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, για να φτάσουν οι δύο χώρες στη συγκεκριμένη στρατιωτική συμφωνία, είχε προηγηθεί συνεννόηση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο.

Αναφερόμενος στη σημασία της συμφωνίας για την Κύπρο, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι το κοινό στοιχείο μεταξύ των τριών χωρών είναι οι κοινοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς, εννοούμε ότι και οι τρεις χώρες έχουν κίνδυνο την Τουρκία», ανέφερε.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με 52 χρόνια κατοχής, ενώ, όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει καθημερινά παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της, καθώς και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Πρόσθεσε ότι αντίστοιχα ζητήματα υπάρχουν και στις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία.

«Ως εκ τούτου, τρεις χώρες, οι οποίες έχουμε άριστη πολιτική σχέση και στρατιωτική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, συνεννοούμαστε και μπορούμε από κοινού να βρούμε τρόπους και συνέργειες για να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, στόχος των συνεργειών αυτών είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας καθενός από τα τρία κράτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ