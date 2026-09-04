Συναγερμός για χημική διαρροή στο λιμάνι της Μερσίνας – Στο μικροσκόπιο οι θαλάσσιες συνδέσεις με τα κατεχόμενα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Διεθνές Λιμάνι της Μερσίνας, μετά από εργατικό ατύχημα που προκάλεσε διαρροή χημικής ουσίας και οδήγησε στην προσωρινή διακοπή των εργασιών. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:20, όταν μηχάνημα έργου που κινούνταν εντός του λιμενικού χώρου ανατράπηκε πάνω σε εμπορευματοκιβώτιο, προκαλώντας ζημιές σε αυτό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων τουρκικών αρχών, από το κοντέινερ διέρρευσε αιθυλικός ακρυλεστέρας, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη οσμή στην περιοχή. Μετά το περιστατικό οι εργασίες στο λιμάνι ανεστάλησαν προσωρινά, ενώ οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο για προληπτικούς λόγους.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών , υγειονομικές υπηρεσίες και συνεργεία άλλων αρμόδιων φορέων. Συνολικά 35 άτομα, τα οποία επηρεάστηκαν από την έντονη οσμή, τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Στο επίκεντρο τα δρομολόγια προς τα κατεχόμενα

Η προσωρινή αναστολή των εργασιών στο λιμάνι της Μερσίνας προκάλεσε ενδιαφέρον σύμμφωνα με τ/κ μέσα και ως προς το κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστούν οι θαλάσσιες συνδέσεις με τα κατεχόμενα, καθώς το λιμάνι χρησιμοποιείται τόσο για επιβατικές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές.

Με βάση το δημοσιευμένο πρόγραμμα της Akgünler Denizcilik, το πλοίο R/R MARIN είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τη Μερσίνα με προορισμό την κατεχόμενη Αμμόχωστο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 21:30.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση για ακύρωση του συγκεκριμένου δρομολογίου ή αλλαγή της ώρας αναχώρησής του.

Ως εκ τούτου, η εξέλιξη της κατάστασης στο λιμάνι παρακολουθείται στενά, κυρίως σε σχέση με το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των εγκαταστάσεων και εάν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες φόρτωσης και στις υπόλοιπες λιμενικές εργασίες.

Τα δρομολόγια της ίδιας εταιρείας προς την κατεχόμενη Κερύνεια, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από το λιμάνι του Τάσουτζου και ως εκ τούτου δεν φαίνεται, σε αυτή τη φάση, να επηρεάζονται άμεσα από το περιστατικό στη Μερσίνα.

Τουρκικές αρχές: Δεν καταγράφηκαν επικίνδυνες τιμές

Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Μερσίνας ανέφερε ότι η ουσία που διέρρευσε εκτιμάται πως είναι αιθυλικός ακρυλεστέρας.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι μετρήσεις που πραγματοποίησαν οι μονάδες Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών της AFAD δεν κατέγραψαν οποιαδήποτε ανησυχητική ή επικίνδυνη ένδειξη.

Για προληπτικούς λόγους δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας γύρω από το σημείο του ατυχήματος, ενώ το κατεστραμμένο εμπορευματοκιβώτιο μεταφέρθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε ειδικά διαμορφωμένο και απομονωμένο χώρο ασφαλείας.

Η Νομαρχία ανέφερε ακόμη ότι η κατάσταση της υγείας των 35 ατόμων που επηρεάστηκαν από την έντονη οσμή είναι καλή και ότι παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.