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Κινηματογραφική καταδίωξη: Του έκαναν σήμα να σταματήσει κι εκείνος γκάζωσε – Το έβαλε στα πόδια και κατέληξε με χειροπέδες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 42χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί κλεμμένο αυτοκίνητο με κλεμμένες πινακίδες στη Λευκωσία – Βρέθηκε και μικρή ποσότητα κάνναβης

Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 42χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί κλοπιμαίο αυτοκίνητο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5μ.μ. χθες, μέλη του Υποσταθμού Λήδρας έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου, που κινείτο σε δρόμο της Λευκωσίας, να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο οδηγός, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Τα μέλη της Αστυνομίας τον ακολούθησαν. Σε κάποιο σημείο ο ύποπτος εξήλθε του οχήματος του και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.

Από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα του, διαπιστώθηκε ότι αυτό είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο στις 27 Αυγούστου 2026, στην επαρχία Αμμοχώστου, ενώ οι πινακίδες εγγραφής που έφερε το αυτοκίνητο ανήκουν σε άλλο όχημα και επίσης ήταν δηλωμένες ως κλοπιμαίες. Επίσης μετά από σχετική έρευνα, εντοπίστηκε εντός του οχήματος και κατασχέθηκε, μικρή ποσότητα κάνναβης.   

Ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας, η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) και το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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