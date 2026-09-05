Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Κινηματογραφική καταδίωξη: Του έκαναν σήμα να σταματήσει κι εκείνος γκάζωσε – Το έβαλε στα πόδια και κατέληξε με χειροπέδες
| Κύπρος

Η Κύπρος συνεχίζει την ανοδική πορεία λέει ο ΠτΔ για αναβάθμιση από Morningstar DBRS

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως αναφέρει η  επιβεβαίωση της βαθμίδας A και η παράλληλη αναβάθμιση της προοπτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από Σταθερή σε Θετική, επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας μας

Η Κύπρος συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία, προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος αναφέρεται στην επιβεβαίωση της βαθμίδας «A» και στην παράλληλη αναβάθμιση της προοπτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από «Σταθερή» σε «Θετική» από τον διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Morningstar DBRS, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη «έρχεται σε συνέχεια του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, των ιστορικά υψηλών επιπέδων απασχόλησης και της σημαντικής μείωσης του δημόσιου χρέους».

Όπως αναφέρει η  επιβεβαίωση της βαθμίδας A και η παράλληλη αναβάθμιση της προοπτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από Σταθερή σε Θετική, επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας μας

«Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική και η στρατηγική που ακολουθούμε, αποδίδει και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία και την κοινωνία: περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, νέες επενδύσεις και μεγαλύτερα περιθώρια για πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», επισημαίνει

 «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για μια οικονομία ακόμη πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική, που διευρύνει τις ευκαιρίες και ενισχύει την προοπτική για το σύνολο των πολιτών», τονίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καταλήγοντας ότι «η Κύπρος αλλάζει».

Tags

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα