Η Κύπρος συνεχίζει την ανοδική πορεία λέει ο ΠτΔ για αναβάθμιση από Morningstar DBRS

Η Κύπρος συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία, προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος αναφέρεται στην επιβεβαίωση της βαθμίδας «A» και στην παράλληλη αναβάθμιση της προοπτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από «Σταθερή» σε «Θετική» από τον διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Morningstar DBRS, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη «έρχεται σε συνέχεια του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, των ιστορικά υψηλών επιπέδων απασχόλησης και της σημαντικής μείωσης του δημόσιου χρέους».

Όπως αναφέρει η επιβεβαίωση της βαθμίδας A και η παράλληλη αναβάθμιση της προοπτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας από Σταθερή σε Θετική, επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας μας

«Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική και η στρατηγική που ακολουθούμε, αποδίδει και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για την οικονομία και την κοινωνία: περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, νέες επενδύσεις και μεγαλύτερα περιθώρια για πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», επισημαίνει

«Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για μια οικονομία ακόμη πιο ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική, που διευρύνει τις ευκαιρίες και ενισχύει την προοπτική για το σύνολο των πολιτών», τονίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καταλήγοντας ότι «η Κύπρος αλλάζει».