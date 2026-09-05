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Φόρος τιμής στα θύματα του σεισμού στην Κάλι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Άνθρωποι συμμετέχουν σε φόρο τιμής στα θύματα του σεισμού της 10ης Αυγούστου, στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν το κτίριο Torres del Limonar, στην Κάλι της Κολομβίας, 4 Σεπτεμβρίου 2026.

 EPA/ERNESTO GUZMAN

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