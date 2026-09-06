SOS για την Κοιλάδα της Χρυσοχούς :Οι γεωργοί βγαίνουν με τα τρακτέρ στον δρόμο ζητώντας άμεση λύση για την άρδευση

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρδευτές, οι γεωργοί και οι κάτοικοι της Κοιλάδας της Χρυσοχούς, οι οποίοι προχωρούν σε δημόσια κινητοποίηση, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της άρδευσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γεωργών και τρακτέρ στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς–Πάφου, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παραμένει χωρίς ουσιαστική και μόνιμη λύση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές.

Η ειρηνική και οργανωμένη δημόσια διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στις 10:30 το πρωί, με σημείο συγκέντρωσης τον σταθμό βενζίνης στον κύριο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς–Πάφου. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την άρδευση της Κοιλάδας της Χρυσοχούς, ζητώντας άμεση παρέμβαση της Πολιτείας πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες για τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον.

Οι αρδευτές, οι γεωργοί και οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και παρεμβάσεις τους προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την Επαρχιακή Διοίκηση και άλλους αρμόδιους φορείς, μέχρι σήμερα δεν έχει εξευρεθεί μια ουσιαστική και μόνιμη λύση στο ζήτημα. Όπως αναφέρεται η Κοιλάδα της Χρυσοχούς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές της Κύπρου, με έντονη παρουσία καλλιεργειών και ένα ιδιαίτερα πράσινο φυσικό τοπίο. Η απειλή διακοπής της άρδευσης δημιουργεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, καθώς η επάρκεια νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές της κινητοποίησης, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το εισόδημα και την επιβίωση των γεωργών. Η έλλειψη άρδευσης, προειδοποιούν, μπορεί να επηρεάσει συνολικά τον χαρακτήρα της περιοχής και να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της Κοιλάδας της Χρυσοχούς.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται συγκεκριμένα αιτήματα προς την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες ζητούν άμεση εξασφάλιση της συνέχισης της άρδευσης της Κοιλάδας της Χρυσοχούς. Συγκεκριμένη και θεσμική λύση για τη μελλοντική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος. Άμεση παρέμβαση της Κυβέρνησης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Οι γεωργοί ζητούν ουσιαστικά να δοθεί μια οριστική και θεσμικά κατοχυρωμένη λύση, ώστε να μην επανέρχεται κάθε χρόνο η ίδια αβεβαιότητα γύρω από την εξασφάλιση του απαραίτητου νερού για τις καλλιέργειες. Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν ότι η κινητοποίηση δεν στρέφεται εναντίον των πολιτών και δεν έχει ως στόχο την πρόκληση ταλαιπωρίας στους οδηγούς και στους κατοίκους. Αντίθετα, όπως αναφέρουν, πρόκειται για ειρηνική και οργανωμένη διαμαρτυρία, μέσα από την οποία επιχειρείται να γίνει επιτέλους ακουστό ένα πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την περιοχή. Η ανησυχία είναι ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές και να αγγίξουν τόσο τη γεωργική παραγωγή όσο και το φυσικό περιβάλλον. Με την παρουσία των τρακτέρ στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς–Πάφου, οι γεωργοί και οι κάτοικοι της περιοχής επιχειρούν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες πως απαιτείται άμεση δράση και όχι άλλη αναμονή.