Υπόθεση μονής Αββακούμ: Νέες καταθέσεις πιστών που κατέβαλαν εισφορές

Με την κατάθεση νέων μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία η εκδίκαση της υπόθεσης με τη Μονή Οσίου Αββακούμ με κατηγορούμενους τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο.Κατά την σημερινή δικάσιμο, κατέθεσαν πέντε πρόσωπα τα οποία κατέβαλαν εισφορές είτε σε μετρητά, είτε στον τραπεζικό λογαριασμό του Νεκτάριου για διαφορετικούς σκοπούς.

Η πρώτη μάρτυρας κατηγορίας στη χθεσινή δικάσιμο αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον πάτερ Νεκτάριο όταν ο ίδιος λειτουργούσε στον Λυθροδόντα. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι με τον σύζυγό της εμπιστεύτηκαν τον Νεκτάριο και ότι τους εξομολόγησε κάποιες φορές. Υποστήριξε ότι, είδε κάποιες περίεργες συμπεριφορές στον Νεκτάριο που δεν της άρεσαν, αναφέροντας ότι ο πάτερ της έλεγε ότι έχει χρέη για το δάνειο που σύνηψε για την ανέγερση της μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι.Είπε ακόμη ότι, έδωσε χρήματα για ανέγερση της μονής. Κατέθεσε ποσά σε λογαριασμό του Νεκτάριου στην Τράπεζα Κύπρου και της είπαν ότι τα χρήματα θα ξοδεύονταν για την ανέγερση του ναού. «Όπως με ενημέρωσε η Αστυνομία από τα στοιχεία της τράπεζας, έκανα 36 μεταφορές στον λογαριασμό του Νεκτάριου ύψους €4620.

Η μάρτυρας, υποστήριξε ότι ο Νεκτάριος της πρότεινε να κάνει και εισφορά για την δημιουργία της εικόνας του Οσίου Αββακούμ, εις μνήμη του πατέρα της. Η ίδια αποδέχτηκε και ρώτησε για το κόστος με τον Νεκτάριο, να της απαντά (σύμφωνα με τον ισχυρισμό της) ότι θα κοστίσει €2000. Σύμφωνα με την μάρτυρα πλήρωσε το ποσό των €2000 με 14 μεταφορές χρηματικών ποσών.

Μετά την καταβολή των €2000, η μάρτυρας είπε ότι ο Νεκτάριος την ενημέρωσε ότι η εικόνα – τελικά- στοίχισε €3000, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπρεπε να καταβάλει και το υπόλοιπο ποσό, το οποίο τελικά ο Νεκτάριος της είπε ότι θα καταβληθεί από τον ίδιο.Η μάρτυρας ανέφερε ότι όντως δημιουργήθηκε η εικόνα του οσίου Αββακούμ και παρευρέθηκε σε περιφορά της εικόνας, σημειώνοντας ότι στο πίσω μέρος της εικόνας δεν αναγραφόταν το όνομα του πατέρα της, όπως της είχαν υποσχεθεί, αλλά ήταν πρόχειρα γραμμένο (σ.σ. με κιμωλία) το δικό της όνομα και του συζύγου της.Δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο Χ.Π. σύζυγος της πρώτης μάρτυρα στη σημερινή διαδικασία, αναφέρθηκε με ημερολογιακή σειρά στα ποσά που κατέθεσε σε λογαριασμό του Νεκτάριου, θεωρώντας ότι θα ξοδεύονταν για την ανέγερση της μονής. Σημείωσε ότι συνολικά κατέθεσε ως εισφορές €1750.

Ο Κωστής Ευσταθίου, συνήγορος υπεράσπισης του Νεκτάριου, σε σχέση με τους δύο πρώτους μάρτυρες εξέφρασε την θέση ότι θα ποσά που κατατέθηκαν αξιοποιήθηκαν για τον σκοπό που προορίζονταν, δηλαδή για την δημιουργία της εικόνας Οσίου Αββακούμ και για τα κατασκευαστικά έργα ανέγερσης του ησυχαστηρίου στο Φτερικούδι. Ζήτησε επίσης από τους μάρτυρες να επιβεβαιώσουν ότι είδαν την εικόνα και ότι διαπίστωσαν την πρόοδο των εργασιών στο Φτερικούδι.

Τρίτος μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο Λ.Ψ. ο οποίος ανέφερε ότι είχαν μάθει με την αρραβωνιαστικιά του για την μονή από αφιέρωμα σε τηλεοπτική εκπομπή. Επισκέφθηκαν όπως είπε τη μονή τρεις φορές και αρχικά κατέβαλε εισφορά €200.

Ακολούθως είδαν στο Facebook τις εκκλήσεις για εισφορές και αποφάσισαν λόγω της πίστης τους στην Αγία Θέκλα, να καταβάλουν εισφορά €3000 για σκοπούς αγοράς της λειψανοθήκης της Αγίας Θέκλας. Όπως είπε ο μάρτυρας, τα λεφτά δόθηκε σε μετρητά στον πάτερ Τιμόθεο και ότι με τον πάτερ Νεκτάριο είχαν μόνο μια σύντομη συνάντηση. Υποστήριξε ότι τα χρήματα τα μάζεψε από το υστέρημα του, σημειώνοντας ότι δεν τον ανάγκασε κάποιος να δώσει χρήματα. Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε ότι, σε περίπτωση που όντως αγοράστηκε η λειψανοθήκη που του είχαν υποσχεθεί δεν έχει κανένα παράπονο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ζητά πίσω τα χρήματά του.Στο πλαίσιο της σημερινής δικαστικής διαδικασίας κατέθεσαν ακόμη δύο μάρτυρες κατηγορίας οι οποίοι κατέβαλαν εισφορές για τη μονή Οσίου Αββακούμ.