Θλίψη στην οικογένεια της Αστυνομίας: Έφυγε από τη ζωή ο αρχιαστυφύλακας Σταύρος Πασμάς

Θλίψη στην οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου προκάλεσε ο θάνατος του Αρχιαστυφύλακα 1457 Σταύρου Πασμά, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου, η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας τιμούν τη μνήμη του εκλιπόντος και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, σημειώνοντας παράλληλα ότι η στήριξη προς την οικογένειά του, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Η υπηρεσιακή του πορεία

Ο Σταύρος Πασμάς εντάχθηκε στην Αστυνομία Κύπρου το 1994.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, εργάστηκε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, καθώς και στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Η κηδεία

Η κηδεία του Σταύρου Πασμά θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος στην Αλάμπρα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11.30 π.μ.