Ακρίβεια: Η έρευνα αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 60 ευρώ

Η συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή και οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές ενέργειας τροφοδοτούν νέες πληθωριστικές πιέσεις στην κυπριακή αγορά, σύμφωνα με τον διευθυντή της Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνο Καραγιώργη. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά", ανέφερε ότι οι ανατιμήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, τους οποίους η Κύπρος δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα.

Όπως εξήγησε, η άνοδος των τιμών της ενέργειας επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται το αυξημένο κόστος σε ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως είπε, η πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς οι πρόσφατες αυξήσεις στα διυλιστήρια δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω ανατιμήσεις στην εγχώρια αγορά. Μάλιστα, σημείωσε ότι η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στα διυλιστήρια έφθασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στην περιοχή.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο κ. Καραγιώργης υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης μέσω της σύγκρισης τιμών. Έφερε ως παράδειγμα τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, όπου η αμόλυβδη βενζίνη εμφανίζει διακύμανση από 1,54 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, διαφορά που, όπως είπε, μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστικό οικονομικό όφελος για όσους επιλέγουν τα φθηνότερα πρατήρια.

Ανάλογες αποκλίσεις καταγράφονται και στα ράφια των υπεραγορών. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας, πρόσφατη έρευνα σε τέσσερις υπεραγορές κατέδειξε ότι η επιλογή των φθηνότερων αντί των ακριβότερων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας και ποσότητας μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ενός τυπικού καλαθιού 60 βασικών προϊόντων κατά 58 έως 65 ευρώ.

Το βασικό μήνυμα της Υπηρεσίας προς τους πολίτες είναι σαφές: «έρευνα αγοράς, σύγκριση προϊόντων και συνειδητές επιλογές». Ο κ. Καραγιώργης κάλεσε τους καταναλωτές να αξιοποιούν εργαλεία όπως το e-kalathi και τις εφαρμογές παρακολούθησης τιμών καυσίμων, ώστε να εντοπίζουν τις καλύτερες διαθέσιμες τιμές και να προσαρμόζουν τις αγορές τους στα οικονομικά δεδομένα του νοικοκυριού τους.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία για διεύρυνση του αριθμού των προϊόντων που παρακολουθούνται μέσω του e-kalathi, με στόχο να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο.