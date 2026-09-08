Εύη Τσολάκη [υπ. Μεταφορών]: «Λύσεις όχι από τα γραφεία» - Τι θέλει να αλλάξει σε κυκλοφοριακό, λεωφορεία και μεγάλα έργα [ηχητικό]

Την προώθηση μικρών αλλά άμεσα υλοποιήσιμων παρεμβάσεων για το κυκλοφοριακό, την επιτάχυνση ώριμων έργων που καθυστερούν και την επανεξέταση των δρομολογίων των δημόσιων μεταφορών θέτει μεταξύ των προτεραιοτήτων της η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύη Τσολάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» και την Κατερίνα Ηλιάδη, η κυρία Τσολάκη τόνισε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιτόπου εξέταση των προβλημάτων, σημειώνοντας ότι λύσεις δεν μπορούν να δοθούν «από τα γραφεία».

Μικρά έργα για άμεση αποσυμφόρηση

Η Υπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη αρχίσει, μαζί με τους αρμόδιους λειτουργούς, να εξετάζει μικρότερα έργα που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις. Ως παράδειγμα έφερε τη διάνοιξη της οδού Ιδομενέως στην Αγία Φύλα, η οποία θα διοχετεύει οχήματα προς τα ανατολικά, περιορίζοντας την ανάγκη διέλευσής τους από τον κυκλικό κόμβο. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2027 και να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.

Αλλάζουν δρομολόγια και ωράρια λεωφορείων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δημόσιες μεταφορές, αναφέροντας ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα δρομολόγια και τα ωράρια των λεωφορείων ώστε να καταστούν πιο λειτουργικά για τους πολίτες. Προανήγγειλε μάλιστα διαβούλευση με τις εταιρείες δημόσιων μεταφορών για τη συχνότητα και τη διάρκεια των διαδρομών.

Για το Park and Ride, ανέφερε ότι συνεχίζεται με επιτυχία στη Λευκωσία, ενώ τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του και στη Λεμεσό. Παράλληλα, προωθούνται πρόσθετοι χώροι στον Άγιο Τύχωνα και στα Κάτω Πολεμίδια.

Οι τρεις προτεραιότητες για τα έργα

Η κυρία Τσολάκη τοποθέτησε τις προτεραιότητές της σε τρεις άξονες: υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων, επιτάχυνση ώριμων έργων που καθυστερούν και δρομολόγηση αναγκαίων παρεμβάσεων που μπορούν να προχωρήσουν άμεσα. Έθεσε επίσης ως στόχο την επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση δημόσιων έργων.

Για τον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς διαβεβαίωσε ότι το έργο δεν έχει εγκαταλειφθεί. Για την πρώτη φάση, Πάφος-Στρουμπί, οι προσφορές βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, ενώ για τη δεύτερη, Στρουμπί-Πόλη Χρυσοχούς, ετοιμάζεται η μελέτη και προωθούνται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις.

Σκούτερ, Βόρειος Παρακαμπτήριος και «έξυπνα» φώτα

Η Υπουργός υπέδειξε ότι προωθείται διάταγμα για κατακράτηση σκούτερ σε περιπτώσεις παραβάσεων, ως μέτρο για την αποτροπή ατυχημάτων, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία μητρώου εγγραφής.

Για τον Βόρειο Παρακαμπτήριο Λεμεσού ανέφερε ότι υπάρχει χρηματοδότηση και έτοιμα σχέδια για το τμήμα που θα συνδέσει τη Γιάννη Κρανιδιώτη με την 1ης Απριλίου, ενώ αναμένονται εξελίξεις για τη μελέτη βιωσιμότητας. Σε σχέση με τα «έξυπνα» φώτα, είπε ότι το σύστημα είναι έτοιμο προς εγκατάσταση, ωστόσο εκκρεμεί δικαστική διαδικασία.

€100 χιλ. για τα «σαμαράκια»

Τέλος, η κυρία Τσολάκη ανέφερε ότι έχει ήδη αρχίσει η αφαίρεση ορισμένων «σαμαριών» όπου κρίνεται απαραίτητο, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για μαζική επιχείρηση. Για αφαιρέσεις και ανακατασκευές έχει προβλεφθεί κονδύλι ύψους 100 χιλιάδων ευρώ.

Ακούστε την παρέμβαση της Εύης Τσολάκη, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΗ ΤΣΟΛΑΚΗ 08-09-2026