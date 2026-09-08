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ΟΠΕΚ: Στον Χρυσόστομο Περικλέους και τη Χαρά Μακρυγιάννη το Βραβείο «Γιάννος Κρανιδιώτης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το φετινό Βραβείο απονέμεται στον συγγραφέα Χρυσόστομο Περικλέους, για το συγγραφικό του έργο και τη συνολική προσφορά του στην κοινωνία, και στην εκπαιδευτικό Χαρά Μακρυγιάννη, για τη συμβολή της στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης, του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρήνης.

Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) διοργανώνει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19:00, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, την εκδήλωση απονομής του Βραβείου Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης».

Το φετινό Βραβείο απονέμεται στον συγγραφέα Χρυσόστομο Περικλέους, για το συγγραφικό του έργο και τη συνολική προσφορά του στην κοινωνία, και στην εκπαιδευτικό Χαρά Μακρυγιάννη, για τη συμβολή της στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης, του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρήνης.

Την εκδήλωση θα ανοίξει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚ Θεανώ Καλαβανά, ενώ το σκεπτικό της βράβευσης θα παρουσιάσει ο Παύλος Μ. Παύλου, μέλος της Επιτροπής Βραβείου. Μετά την απονομή θα ακολουθήσουν αντιφωνήσεις των δύο βραβευθέντων.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει επίσης ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, με θέμα «Ανοίγοντας τους Ορίζοντες της Νέας Γενιάς – Η Κύπρος στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης», με ιδιαίτερη αναφορά στις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ως γέφυρες γνώσης, κινητικότητας και συνεργασίας.

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Σεβγκιούλ Ουλουτάγκ, η οποία είχε τιμηθεί με το Βραβείο «Γιάννος Κρανιδιώτης» το 2019, μαζί με τον Ανδρέα Παράσχο.

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