Στην Αθήνα ο Πάλμας για επαφές με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας

Συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του θα έχει αύριο, Πέμπτη, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα, στις 11:30 και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Το μεσημέρι οι δύο Υπουργοί θα παραχωρήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Όπως σημειώνεται σε ενημέρωση του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ο συντονισμός των δύο Υπουργείων σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας, στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την Άμυνα, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των αμυντικών βιομηχανιών της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δύο Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν, επίσης, τις περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ