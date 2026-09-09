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Υπογράφηκαν συμβόλαια για ασφαλτοστρώσεις ύψους €1,5 εκατ. στον Δ. Πόλης Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στην υπογραφή δύο σημαντικών συμβολαίων για εργασίες ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης του οδικού δικτύου προχώρησε σήμερα ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς.

Τα συμβόλαια υπογράφηκαν στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς από τον Δήμαρχο, κ. Γιώτη Παπαχριστοφή, και τον επιτυχόντα προσφοροδότη «Χαραλαμπίδης Σ. Πέτρος & Αδελφοί Λτδ», στο πλαίσιο των διαγωνισμών με αριθμούς 35/2026 και 37/2026.

Ο πρώτος διαγωνισμός, με αρ. 35/2026, αφορά την αφαίρεση και απομάκρυνση υφιστάμενου υλικού, καθώς και την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ), καθώς και την προμήθεια και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς για την οριζόντια σήμανση σε δρόμους πρωταρχικής σημασίας που εμπίπτουν στις ανάγκες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

Η αξία του συγκεκριμένου συμβολαίου ανέρχεται στις €579.762, πλέον ΦΠΑ. Παράλληλα, ο διαγωνισμός αρ. 37/2026 αφορά εργασίες αφαίρεσης και απομάκρυνσης ασφαλτικού σκυροδέματος (milling), καθώς και την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση νέου ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) σε δρόμους που βρίσκονται στα 13 Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. 

Η αξία του δεύτερου συμβολαίου ανέρχεται στις €918.625, πλέον ΦΠΑ. Συνολικά, η αξία των δύο συμβολαίων ανέρχεται σε €1.498.387, πλέον ΦΠΑ, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση για τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής. Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της ποιότητας του οδοστρώματος και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών, τόσο στους βασικούς οδικούς άξονες όσο και στο οδικό δίκτυο των 13 Δημοτικών Διαμερισμάτων.

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