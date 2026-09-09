Αύξηση 10% σε ξένες επενδύσεις το 2025, προκλήσεις κόστος ενέργειας και γραφειοκρατία

Αύξηση περίπου 10% κατέγραψε η αξία των ουσιαστικών άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) στην Κύπρο το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Τόνισε, παράλληλα, τον στόχο της Κυβέρνησης για μετατροπή της Κύπρου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό κέντρο για επενδύσεις, τεχνολογία, ενέργεια, μεταφορές και εμπόριο.

Σε ομιλία του στο EY Cyprus Future Realized Forum, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος είπε ότι η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας ενισχύει την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών για μια σειρά τομέων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

«Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (CIT), το fintech, η καινοτομία, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες έντασης γνώσης», είπε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αυξανόμενη παρουσία του τομέα του CIT καταδεικνύει τη μεταμόρφωση του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου προς τομείς που δημιουργούν υψηλότερη προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε ισχυρότερη αύξηση της παραγωγικότητας.

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων.

«Το κόστος της ενέργειας, η ταχύτητα των διοικητικών διαδικασιών, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων δεξιοτήτων, η συνδεσιμότητα και η ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση βασικών έργων υποδομής είναι τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω πρόοδος», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει προωθήσει τα τελευταία τριάμισι χρόνια ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη στήριξη της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της φορολογικής μεταρρύθμισης, του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα και της απλοποίησης των διαδικασιών για στρατηγικές επενδύσεις.

Ανέφερε, επίσης, ότι έχει δημιουργηθεί το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων ως ενιαίο σημείο επαφής για κυπριακές και διεθνείς εταιρείες και επενδυτές, με στόχο να τους βοηθά να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικότερα τις διαδικασίες και να διευκολύνει την εγκατάσταση και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, ακόμη, σε σειρά έργων υποδομής, ενέργειας και συνδεσιμότητας, τα οποία, όπως είπε, είναι απαραίτητα για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση των αεροδρομίων, η αναβάθμιση του λιμανιού Βασιλικού, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και η δημιουργία τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Τα έργα αυτά θα ενισχύσουν επίσης τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού κόμβου για τις μεταφορές, το εμπόριο, τα logistics και την ενέργεια», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ευρύτερος στόχος της Κυβέρνησης είναι να μετατρέψει τη γεωγραφική θέση της Κύπρου σε οικονομική αξία, συνδέοντας τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές αγορές με επενδύσεις, ταλέντο, τεχνολογία και ιδέες.

«Η χώρα μας στοχεύει να μετατρέψει τη γεωγραφία σε οικονομική αξία: να καταστεί ένας ευρωπαϊκός και περιφερειακός κόμβος με παγκόσμια εμβέλεια, συνδέοντας αγορές, επενδύσεις, ταλέντο, τεχνολογία και ιδέες», είπε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, στις προσπάθειες βελτίωσης της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση μέσω της δημιουργίας του Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Κύπρου, με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία που επικεντρώνονται σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η οποία, όπως ανέφερε, αναμένεται να ενισχύσει την κεφαλαιαγορά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την καινοτομία, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνεργασίες με οργανισμούς όπως η NVIDIA, το Columbia University και η Plug and Play, οι οποίες, όπως είπε, συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευκαιριών στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των αναδυόμενων τεχνολογιών.

Είπε, ακόμη, ότι πρωτοβουλίες όπως το «Minds in Cyprus» αποσκοπούν στην προσέλκυση ταλέντου και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, ενώ η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών μιας οικονομίας που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.

«Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που περιορίζουν τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την καινοτομία, να καταστήσουμε το κράτος ταχύτερο και αποτελεσματικότερο και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και μεγαλύτερη ταχύτητα», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος ανέφερε, επίσης, ότι η κυπριακή οικονομία έχει αναπτυχθεί κατά περίπου 10% τα τελευταία τρία χρόνια, με ρυθμό περίπου τέσσερις φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί στο 3,6% και η απασχόληση έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα.

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος έχει εξασφαλίσει διαδοχικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας κατηγορίας Α, διατηρεί υγιή δημόσια οικονομικά και έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού της τομέα.

Παράλληλα, συνέδεσε τις οικονομικές φιλοδοξίες της Κύπρου και με τον ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έδωσε στη χώρα την ευκαιρία να αποδείξει την ικανότητά της να «χτίζει γέφυρες» μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών συμφερόντων, μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και μεταξύ πολιτικών προτεραιοτήτων και οικονομικών ευκαιριών.

«Η φιλοδοξία μας ως Κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη: να αξιοποιήσουμε τη σταθερότητα που έχουμε διασφαλίσει και να τη μετατρέψουμε σε προοπτική. Να γεφυρώσουμε αγορές, περιοχές, ανθρώπους και ιδέες. Να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, τις υποδομές και την καινοτομία που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα», είπε.

Όπως ανέφερε, τελικός στόχος είναι μια οικονομία «πολύ πιο παραγωγική, πιο καινοτόμος, πιο εξωστρεφής» και ικανή να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές.

«Σήμερα, μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι η Κύπρος προσφέρει κάτι ολοένα και πιο πολύτιμο σε έναν αβέβαιο κόσμο: Σταθερότητα με προοπτική», είπε.

Ο Πρόεδρος αναγνώρισε, τέλος, ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να οικοδομήσει μόνη της αυτό το μέλλον, τονίζοντας τη σημασία των συνεργασιών με τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και την κοινωνία για την επιτάχυνση των αλλαγών και τη δημιουργία των συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ