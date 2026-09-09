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Κηδεία Πόπης Χριστοφόρου στη Λεμεσό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία - Εναλλακτικές διαδρομές
| Κύπρος

Κηδεία Πόπης Χριστοφόρου στη Λεμεσό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία - Εναλλακτικές διαδρομές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Έκτακτα μέτρα τροχαίας θα εφαρμοστούν αύριο στη Λεμεσό λόγω της κηδείας της μακαριστής Πόπης Χριστοφόρου, η οποία θα τελεστεί στις 2:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Η Αστυνομία και η Τροχονομία καλούν το κοινό να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών για την αποφυγή ταλαιπωρίας και κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σε κυκλοφοριακές διευθετήσεις προχωρούν η Αστυνομία και η Τροχονομία του Δήμου Λεμεσού ενόψει της κηδείας της μακαριστής Πόπης Χριστοφόρου, η οποία θα τελεστεί αύριο, στις 2:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που αναμένεται να παρευρεθούν, λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την ομαλή διακίνηση και την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των παρευρισκομένων.

Οι πολίτες προτρέπονται, όπου είναι δυνατόν, να αποφύγουν τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης της περιοχής.

Για στάθμευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • Ο πολυώροφος δημοτικός χώρος στάθμευσης επί της οδού Σαλαμίνος.
  • Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης στην Επίχωση.
  • Άλλοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Για όσους χρειαστεί να μεταβούν με το όχημά τους στην εκκλησία, η Αστυνομία συστήνει τη χρήση της οδού Ζήνωνος με νότια κατεύθυνση, καθώς για την προσέγγιση του ναού θα παραμείνει ανοικτή για τα οχήματα μόνο η ανατολική είσοδος.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της για αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και ταλαιπωρίας.

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