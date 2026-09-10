Δεν ανακοινώθηκε τελικά χθες η απόφαση του Κακουργιοδικείου Λεμεσού στη δίκη για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου, με τους τέσσερις κατηγορουμένους να παραμένουν στο «περίμενε» μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Αν και η χθεσινή διαδικασία είχε οριστεί γι...
Δολοφονία Θανάση Καλογερόπουλου: Τους κουβάλησαν άδικα στο δικαστήριο
Ο 55χρονος Θανάσης Καλογερόπουλος δολοφονήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2023, σε χώρο στάθμευσης παραλιακού εστιατορίου στον Άγιο Τύχωνα. Για την υπόθεση δικάζονται τέσσερα πρόσωπα, σήμερα ηλικίας 43, 46, 24 και 23 ετών, τα οποία παραμένουν υπόδικα στις Κεντρικές Φυλακές
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