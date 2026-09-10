Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Συνελήφθη οδηγός στην Πάφο που οδηγούσε με αλκοόλ: Έτρεχε με ένδειξη 79 αντί 22

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Οι έλεγχοι της Τροχαίας εντάσσονται στις προσπάθειες της Αστυνομίας για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων και συγκρούσεων.

Στη σύλληψη οδηγού που εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης, με ένδειξη 79 αντί 22, προχώρησε χθες η Τροχαία Πάφου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και την πάταξη των τροχαίων παρανομιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 16:00 μέχρι τις 22:00, στις περιοχές Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς.

Κατά τη διάρκειά της, έγιναν συνολικά 84 καταγγελίες, ενώ ένα όχημα κατακρατήθηκε.

Παράλληλα, δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για οφειλόμενα εντάλματα προστίμου.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας εντάσσονται στις προσπάθειες της Αστυνομίας για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων και συγκρούσεων.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα