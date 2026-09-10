Συνελήφθη οδηγός στην Πάφο που οδηγούσε με αλκοόλ: Έτρεχε με ένδειξη 79 αντί 22

Στη σύλληψη οδηγού που εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης, με ένδειξη 79 αντί 22, προχώρησε χθες η Τροχαία Πάφου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και την πάταξη των τροχαίων παρανομιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 16:00 μέχρι τις 22:00, στις περιοχές Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς.

Κατά τη διάρκειά της, έγιναν συνολικά 84 καταγγελίες, ενώ ένα όχημα κατακρατήθηκε.

Παράλληλα, δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για οφειλόμενα εντάλματα προστίμου.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας εντάσσονται στις προσπάθειες της Αστυνομίας για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων και συγκρούσεων.