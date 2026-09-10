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Πρώτο κουδούνι χωρίς τα απαραίτητα: Οικογένεια αδυνατεί να αγοράσει σχολικά ρούχα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οικογένεια στη Λευκωσία αδυνατεί να αγοράσει τα σχολικά ρούχα του παιδιού της. Ο «Π» επικοινώνησε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες δήλωσαν ότι θα αναλάβουν την υπόθεση

Την ώρα που η ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και έχει ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος τέκνου, οικογένειες εξακολουθούν να αδυνατούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ακόμη και τα απαραίτητα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Μητέρα μικρού παιδιού η οποία επικοινώνησε με τον «Π», περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει η οικογένειά της.

Η κάτοικος Λευκωσίας, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, ανέφερε ότι το παιδί της δεν έχει τα απαραίτητα ρούχα για να πάει στο σχολείο τη Δευτέρα. Όπως είπε, έλαβε μικρή βοήθεια από φίλους και γνωστούς, χωρίς ωστόσο να έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες του παιδιού.


Τα έξοδα ξεπερνούν το εισόδημα

Το συνολικό μηνιαίο εισόδημα της τριμελούς οικογένειας ανέρχεται στα 800 ευρώ και, σύμφωνα με τη μητέρα, δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών εξόδων. Η ίδια και ο σύζυγός της αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως ανέφερε, δεν τους επιτρέπουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η οικογένεια καλείται να ανταποκριθεί τόσο στις καθημερινές της υποχρεώσεις όσο και στις αυξημένες ανάγκες του παιδιού. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να πλησιάζει, η μητέρα δηλώνει ότι αδυνατεί να εξασφαλίσει στο παιδί της όλα όσα χρειάζεται για να επιστρέψει στο σχολείο.

Ο «Π» επικοινώνησε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες δήλωσαν ότι θα αναλάβουν την υπόθεση.

Χριστίνα Σταυρινού

Tags

ΠαιδείαΚοινωνίαφτώχεια

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