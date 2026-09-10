Αγία Νάπα: 63χρονος έβαλε φωτιά στην αποθήκη του γείτονα του

Στη σύλληψη 63χρονου άντρα προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αποθήκης στην περιοχή Αγίας Νάπας, τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, «λίγο μετά τις 6 τα ξημερώματα της 08ης Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη, εφαπτόμενη κατοικίας 72χρονου, στην περιοχή Αγίας Νάπας. Η αποθήκη, ιδιοκτησία του 72χρονου, καταστράφηκε ολοσχερώς. Σε αυτή φυλάσσονταν διάφορα εργαλεία».

Αναφέρεται ότι «την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργούς των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή. Από τις εξετάσεις διαφάνηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα, σε σημείο δίπλα από την αποθήκη, όπου κάτω από στέγαστρο βρισκόταν μια γεννήτρια, επίσης ιδιοκτησία του 72χρονου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στη συνέχεια στην ξύλινη αποθήκη».

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, «προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 63χρονου. Αφού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, ο 63χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα σήμερα. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων».

Πηγή: ΚΥΠΕ