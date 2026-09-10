Ξεκίνησε η αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιρακινό Κουρδιστάν μετά από 12 χρόνια

Ο διεθνής αντιζιχαντιστικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ξεκίνησε την αποχώρησή του από την αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, το τελευταίο στάδιο πριν από τον τερματισμό της αποστολής του στο Ιράκ, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ανέφερε σήμερα ένας Κούρδος αξιωματούχος.

Αφού ολοκλήρωσε την αποχώρησή του από τις άλλες βάσεις του Ιράκ, τον Ιανουάριο, ο συνασπισμός διατηρούσε παρουσία μόνο στο Κουρδιστάν.

Το τέλος της αποστολής εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το 2024 η Βαγδάτη με την Ουάσιγκτον.

«Η διαδικασία (αποχώρησης των δυνάμεων) ξεκίνησε στην περιοχή του Κουρδιστάν, οι δυνάμεις αυτές μεταφέρονται καθημερινά σε άλλες τοποθεσίες, εκτός του Ιράκ», είπε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εσωτερικών του Κουρδιστάν, Ρεμπάρ Άχμεντ. Στρατιώτες του συνασπισμού παραμένουν μόνο στο διεθνές αεροδρόμιο του Αρμπίλ.

Νωρίτερα φέτος, οι δυνάμεις του συνασπισμού αποχώρησαν και από τη γειτονική Συρία. Είχαν αναπτυχθεί το 2014 σε αυτές τις δύο χώρες για να αποκρούσουν το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και άλλες ωμότητες.

Η οργάνωση αυτή ηττήθηκε στο Ιράκ το 2017 και το 2019 στη Συρία. Αν και μέλη του ΙΚ παραμένουν ακόμη σε ορεινές τοποθεσίες και στην έρημο, οι επιθέσεις τους έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο ιρακινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ