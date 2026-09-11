Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν οι πέντε κατηγορούμενοι - Απόφαση στις 29 Σεπτεμβρίου

Επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν στις κατηγορίες οι πέντε κατηγορούμενοι της ιδιωτικής ποινικής δίωξης της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για παραπλάνηση και να ζητά απόρριψη του κατηγορητηρίου. Απόφαση επί του αιτήματος θα δοθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και αναλόγως θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της υπόθεσης.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία προδικαστικών ενστάσεων, η κατηγορούσα Αρχή διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα της υπεράσπισης να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες επί του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου, υποδεικνύοντας ότι, στο παρόν στάδιο, δεν προβλέπεται η παράθεση τέτοιων λεπτομερειών, οι οποίες αφορούν το μαρτυρικό υλικό και τη μετέπειτα ακρόαση της υπόθεσης.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης ζήτησαν από το δικαστήριο να αποφασίσει κατά πόσο είναι ορθή η στάση της κατηγορούσας Αρχής να μην δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες και να απαλλάξει τους κατηγορούμενους από τις κατηγορίες.

Για σκοπούς συνέχισης της διαδικασίας, οι πέντε κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν, με τους δικηγόρους υπεράσπισης να διευκρινίζουν πως οι πελάτες τους δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση, από το γεγονός ότι δεν διευκρινίζονται συγκεκριμένα σημεία του κατηγορητηρίου, όπως το ποια είναι η εγκληματική ενέργεια για την οποίαν κατηγορούνται ότι συγκάλυψαν, παραμελώντας τα καθήκοντα τους.

Παράλληλα, η υπεράσπιση έθεσε ζήτημα δικαιοδοσίας του δικαστηρίου να εκδικάσει την υπόθεση, στη βάση των κατηγοριών 26 και 27, υποδείχθηκε ότι έχουν ήδη γίνει τέσσερις ποινικές ανακρίσεις και δυο αστυνομικές έρευνες, ενώ ο κατηγορούμενος Χριστάκης Καπηλιώτης, ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του, έκανε λόγο για θεσμική αντίφαση και προώθηση της υπόθεσης, για γνωμάτευση, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Απαντώντας, η κατηγορούσα αρχή είπε πως οι δικηγόροι υπεράσπισης δεν έχουν παρουσιάσει με επαρκή στοιχεία και δεδομένα στο γιατί προκύπτει ο κίνδυνος παραπλάνησης, ώστε να μην μπορούν να απαντήσουν στις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι, υποδεικνύοντας ότι «δεν θα αποδείξουμε ότι ήταν φόνος, αλλά ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του επί των αιτημάτων της υπεράσπισης στις 29 Σεπτεμβρίου (11:00), διευκρινίζοντας πως, εφόσον δεν απορριφθεί το κατηγορητήριο, η υπόθεση θα προχωρήσει στο στάδιο της ακρόασης στα μέσα Οκτωβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ