Σχέδιο για μετακίνηση μονάδων πάχυνσης δύο χοιροστασίων στην Κάτω Μονή, σύμφωνα με απόφαση Υπουργικού

Σχέδιο για τη μετακίνηση, εντός των επόμενων δύο ετών, των μονάδων πάχυνσης δύο χοιροστασίων στην Κάτω Μονή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με στόχο τον σημαντικό περιορισμό της δυσοσμίας και της όχλησης που αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες η κοινότητα, σύμφωνα με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους.

Σε χαιρετισμό του, την Παρασκευή το βράδυ, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην ετήσια παραδοσιακή βραδιά της Κάτω Μονής, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων ανέφερε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεννόηση με την κοινότητα και τους επηρεαζόμενους χοιροτρόφους, έχει προωθήσει το σχετικό σχέδιο.

Ο κ. Μυριάνθους χαρακτήρισε τη δυσοσμία και την όχληση από τη λειτουργία χοιροτροφικών μονάδων ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κάτω Μονή εδώ και δεκαετίες, σημειώνοντας ότι επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Όπως είπε, η μετακίνηση των μονάδων πάχυνσης αποτελεί σημαντικό βήμα και αναμένεται να περιορίσει αισθητά την όχληση. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κατάσταση θα συνεχίσει να παρακολουθείται και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων θα αξιολογηθούν, προκειμένου, εφόσον χρειαστεί, να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα. Το Γραφείο του Επιτρόπου, ανέφερε, θα παραμείνει σε επαφή με την κοινότητα και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου, ο κ. Μυριάνθους είπε ότι η στήριξη των κοινοτήτων αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, με στόχο οι νέοι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους και οικογένειες να έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης στην ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην προσιτή στέγη, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη δημιουργία ευκαιριών εργασίας.

Σημείωσε ότι η Κάτω Μονή περιλαμβάνεται στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, μέσω του οποίου παρέχεται οικονομική ενίσχυση για απόκτηση κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στην ανάπλαση του μονοπατιού των Αγίων Ηλιόφωτων, της «Διαδρομής της Φύσης», που συνδέει την Κάτω με την Άνω Μονή. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2025 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Σχεδίου Χορηγιών του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Τόνισε, τέλος, ότι η προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις κοινότητες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ποιότητας του αέρα και του νερού, της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και της προστασίας του φυσικού τοπίου.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ